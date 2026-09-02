बिहार के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी: दिल्ली रूट की चार स्पेशल ट्रेनें दिसंबर तक जारी, 352 अतिरिक्त फेरे

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रेलवे की सूचना के अनुसार, 02563 बरौनी-नई दिल्ली स्पेशल अब 30 नवंबर 2026 तक चलेगी। इसके 88 अतिरिक्त फेरे निर्धारित किए गए हैं। वहीं, 02564 नई दिल्ली-बरौनी स्पेशल का परिचालन 1 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया गया है। इसके भी 88 अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे। इसी तरह, 02569 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल 30 नवंबर 2026 तक जारी रहेगी। वापसी में 02570 नई दिल्ली-दरभंगा स्पेशल 1 दिसंबर 2026 तक चलेगी। इसके भी 88 अतिरिक्त फेरे होंगे। इन चारों ट्रेनों के कुल 352 अतिरिक्त फेरे होंगे। यह व्यवस्था त्योहारों में बढ़ने वाली भीड़ के लिए बड़ी राहत है।विस्तारित अवधि में प्रत्येक स्पेशल ट्रेन में कुल 18 कोच लगाए जाएंगे। इनमें एक जनरेटर सह लगेज यान और एक एलएसएलआरडी शामिल है। चार शयनयान कोच भी उपलब्ध होंगे। पांच वातानुकूलित तृतीय इकॉनमी श्रेणी के कोच होंगे। साथ ही, सात वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के कोच भी जोड़े जाएंगे। इससे अलग-अलग श्रेणी के यात्रियों को यात्रा के पर्याप्त विकल्प मिलेंगे।बरौनी और दरभंगा से दिल्ली के बीच अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन होगा। इसका सीधा लाभ दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और बरौनी के यात्रियों को मिलेगा। सीवान और आसपास के यात्रियों के लिए भी यह फैसला महत्वपूर्ण है। दिल्ली में नौकरी, कारोबार और पढ़ाई के लिए आने-जाने वालों को टिकट के अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे। त्योहारों में नियमित ट्रेनों पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी। यात्रियों को यात्रा से पहले ठहराव और उपलब्धता की पुष्टि करनी चाहिए।ये भी पढ़ें-रेलवे ने गया-कामाख्या एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त वातानुकूलित तृतीय श्रेणी कोच लगाने का निर्णय लिया है। यह सुविधा कामाख्या से गया के लिए 7 सितंबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक रहेगी। गया से कामाख्या के लिए यह 8 सितंबर 2026 से 1 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध होगी। अहमदाबाद-पटना-अहमदाबाद एक्सप्रेस में एक द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी और एक तृतीय वातानुकूलित श्रेणी कोच जुड़ेगा। यह अहमदाबाद से 6 सितंबर 2026 से और पटना से 8 सितंबर 2026 से प्रभावी होगा। इससे 2AC कोचों की संख्या दो से बढ़कर तीन और 3AC कोचों की संख्या छह से बढ़कर सात हो जाएगी, कुल कोच 20 से बढ़कर 22 होंगे।