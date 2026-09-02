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Hindi News ›   Bihar ›   Munger News ›   Good News For Bihar Rail Passengers 4 Delhi Route Special Trains Extended Till December With 352 Extra Trips

बिहार के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी: दिल्ली रूट की चार स्पेशल ट्रेनें दिसंबर तक जारी, 352 अतिरिक्त फेरे

Wed, 02 Sep 2026 08:42 PM IST
मुंगेर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बेगूसराय Published by: मुंगेर ब्यूरो Updated Wed, 02 Sep 2026 08:42 PM IST
सार

रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग और आगामी त्योहारों को देखते हुए बरौनी और दरभंगा से नई दिल्ली के बीच चलने वाली चार स्पेशल ट्रेनों के परिचालन की अवधि बढ़ा दी है। इन ट्रेनों के कुल 352 अतिरिक्त फेरे होंगे। इसके अलावा गया-कामाख्या और अहमदाबाद-पटना एक्सप्रेस में भी अतिरिक्त कोच लगाए जाएंगे।

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Good News For Bihar Rail Passengers 4 Delhi Route Special Trains Extended Till December With 352 Extra Trips
त्योहारों को देखते हुए रेलवे ने यात्रियों को दी राहत - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
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रेलवे ने बिहार से दिल्ली आने-जाने वाले लाखों यात्रियों को बड़ी राहत दी है। यात्रियों की बढ़ती मांग और आगामी त्योहारों को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। बरौनी और दरभंगा से नई दिल्ली के बीच चलने वाली चार विशेष ट्रेनों के परिचालन की अवधि बढ़ाई गई है। इससे उत्तर बिहार और आसपास के जिलों के यात्रियों को अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे।
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त्योहारों को देखते हुए की गई व्यवस्था
रेलवे की सूचना के अनुसार, 02563 बरौनी-नई दिल्ली स्पेशल अब 30 नवंबर 2026 तक चलेगी। इसके 88 अतिरिक्त फेरे निर्धारित किए गए हैं। वहीं, 02564 नई दिल्ली-बरौनी स्पेशल का परिचालन 1 दिसंबर 2026 तक बढ़ाया गया है। इसके भी 88 अतिरिक्त फेरे लगाए जाएंगे। इसी तरह, 02569 दरभंगा-नई दिल्ली स्पेशल 30 नवंबर 2026 तक जारी रहेगी। वापसी में 02570 नई दिल्ली-दरभंगा स्पेशल 1 दिसंबर 2026 तक चलेगी। इसके भी 88 अतिरिक्त फेरे होंगे। इन चारों ट्रेनों के कुल 352 अतिरिक्त फेरे होंगे। यह व्यवस्था त्योहारों में बढ़ने वाली भीड़ के लिए बड़ी राहत है।
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ट्रेनों में कोच की संरचना और लाभ
विस्तारित अवधि में प्रत्येक स्पेशल ट्रेन में कुल 18 कोच लगाए जाएंगे। इनमें एक जनरेटर सह लगेज यान और एक एलएसएलआरडी शामिल है। चार शयनयान कोच भी उपलब्ध होंगे। पांच वातानुकूलित तृतीय इकॉनमी श्रेणी के कोच होंगे। साथ ही, सात वातानुकूलित तृतीय श्रेणी के कोच भी जोड़े जाएंगे। इससे अलग-अलग श्रेणी के यात्रियों को यात्रा के पर्याप्त विकल्प मिलेंगे।
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उत्तर बिहार और सीवान को कनेक्टिविटी का फायदा
बरौनी और दरभंगा से दिल्ली के बीच अतिरिक्त ट्रेनों का संचालन होगा। इसका सीधा लाभ दरभंगा, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और बरौनी के यात्रियों को मिलेगा। सीवान और आसपास के यात्रियों के लिए भी यह फैसला महत्वपूर्ण है। दिल्ली में नौकरी, कारोबार और पढ़ाई के लिए आने-जाने वालों को टिकट के अतिरिक्त विकल्प मिलेंगे। त्योहारों में नियमित ट्रेनों पर दबाव कम करने में मदद मिलेगी। यात्रियों को यात्रा से पहले ठहराव और उपलब्धता की पुष्टि करनी चाहिए।


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अन्य ट्रेनों में अतिरिक्त कोच की व्यवस्था
रेलवे ने गया-कामाख्या एक्सप्रेस में एक अतिरिक्त वातानुकूलित तृतीय श्रेणी कोच लगाने का निर्णय लिया है। यह सुविधा कामाख्या से गया के लिए 7 सितंबर 2026 से 30 नवंबर 2026 तक रहेगी। गया से कामाख्या के लिए यह 8 सितंबर 2026 से 1 दिसंबर 2026 तक उपलब्ध होगी। अहमदाबाद-पटना-अहमदाबाद एक्सप्रेस में एक द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी और एक तृतीय वातानुकूलित श्रेणी कोच जुड़ेगा। यह अहमदाबाद से 6 सितंबर 2026 से और पटना से 8 सितंबर 2026 से प्रभावी होगा। इससे 2AC कोचों की संख्या दो से बढ़कर तीन और 3AC कोचों की संख्या छह से बढ़कर सात हो जाएगी, कुल कोच 20 से बढ़कर 22 होंगे।
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