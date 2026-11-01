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बिहार: प्रेमिका के घर आधी रात पहुंचा प्रेमी, ग्रामीणों ने छत में छिपे युवक को खोज निकाला; फिर कराई शादी

Sun, 01 Nov 2026 05:19 PM IST
मुंगेर ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जमुई
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जमुई Published by: मुंगेर ब्यूरो Updated Sun, 01 Nov 2026 05:19 PM IST
सार

जमुई के साकल गांव में प्रेम-प्रसंग का हाई-वोल्टेज मामला सामने आया है, भीड़ से बचने के लिए मकान की छत में छिपा युवक को ग्रामीणों ने पड़कर पहले पिटाई की फिर बाद में दोनों की शादी कर दी। महिला के दो बच्चे हैं, हालांकि थाने पहुंचे पति ने पत्नी को साथ रखने की सहमति जताई है।
 

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Bihar news: lover hides in roof after reaching girlfriend house villagers get them married in jamui news
ग्रामीणों के बीच प्रेमी जोड़ा

विस्तार
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प्रेमिका से मिलने की चाहत में आधी रात उसके घर पहुंचे एक युवक को शायद इस बात का अंदाजा नहीं था कि उसकी मुलाकात इतनी भारी पड़ जाएगी। ग्रामीणों की भीड़ देखकर युवक की हालत ऐसी हुई कि उसने बचने के लिए खपड़ैल मकान के अंदर लकड़ी के सहारे ऊपर चढ़कर छिपने में ही भलाई समझी।

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काफी देर तक वह लोगों की नजरों से बचा रहा, लेकिन ग्रामीणों ने आखिरकार उसे खोज निकाला। इसके बाद युवक को नीचे उतारकर उसकी पिटाई कर दी गई। फिर गांव में ही दोनों की शादी करा दी गई। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामला जमुई जिले के लक्ष्मीपुर थाना क्षेत्र के साकल गांव का है।

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जानकारी के अनुसार, गांव के एक युवक और वहीं की एक महिला के बीच लंबे समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के बीच बातचीत और मुलाकात का सिलसिला जारी था। शुक्रवार की देर रात युवक अपनी प्रेमिका से मिलने उसके घर पहुंच गया। इसी दौरान घरवालों को इसकी भनक लग गई। इसके बाद परिजनों ने ग्रामीणों को सूचना दे दी। देखते ही देखते काफी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए।

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ग्रामीणों की भीड़ को घर की ओर आते देख युवक घबरा गया। खुद को बचाने के लिए वह घर के खपड़ैल हिस्से में लकड़ी के सहारे ऊपर चढ़ गया और छिपकर बैठ गया। ग्रामीणों ने काफी देर तक उसकी तलाश की। आखिरकार लोगों की नजर उस पर पड़ गई और उसे नीचे उतार लिया गया। वायरल वीडियो में युवक मकान के अंदर ऊपर छिपा दिखाई दे रहा है। वहीं, ग्रामीणों द्वारा उसे पकड़कर नीचे उतारने का वीडियो भी सामने आया है।

बताया जाता है कि महिला पहले से शादीशुदा है और उसके दो बच्चे भी हैं। घटना के समय वह अपने ससुराल में रह रही थी, जबकि युवक अविवाहित बताया जा रहा है। दोनों के बीच लंबे समय से प्रेम संबंध होने की बात सामने आई है।



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लक्ष्मीपुर थानाध्यक्ष आलोक कुमार सिंह ने बताया कि शुक्रवार रात डायल 112 पर फोन कर घटना की सूचना दी गई थी। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक तथा महिला को थाने ले आई। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों ने दोनों की शादी करा दी थी। हालांकि, गांव के कुछ लोगों ने इसका विरोध भी किया। बाद में महिला का पति थाने पहुंचा और पत्नी को अपने साथ रखने की सहमति जताई। उसने भविष्य में इस तरह की गलती नहीं होने देने की बात कही। थानाध्यक्ष के अनुसार, दोनों पक्षों की आपसी सहमति से मामला शांत करा दिया गया है। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से लिखित आवेदन नहीं दिया गया है

 

 

 

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