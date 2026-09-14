बिहार: बाढ़ के पानी में स्नान करना पड़ा भारी, दो सगे भाइयों की डूबने से मौत; गांव में पसरा मातम

बिहार के खगड़िया में बाढ़ का पानी अब जानलेवा साबित होने लगा है। परबत्ता थाना क्षेत्र के अकहा चौक के समीप बाढ़ के पानी में स्नान करने के दौरान रविवार को दो सगे भाइयों की डूबने से मौत हो गई। एक भाई को डूबता देख दूसरा उसे बचाने के लिए गहरे पानी में चला गया, लेकिन वह भी डूब गया। हादसे के बाद गांव में मातम पसर गया।

वहीं, मृतकों की पहचान तेलिया बथान निवासी इतवारी मंडल के पुत्र गोविंद कुमार और जय जय राम कुमार के रूप में हुई है। वहीं, मृतकों के दादा सोने लाल मंडल ने बताया कि दोनों भाई अकहा चौक के पास जमा बाढ़ के पानी में स्नान कर रहे थे। इसी दौरान गोविंद कुमार गहरे पानी में चला गया और डूबने लगा। भाई को मुश्किल में देख जय जय राम उसे बचाने के लिए पानी में उतर गया। लेकिन वह भी गहराई में चला गया और डूब गया।

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चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया

वहीं, दोनों भाइयों को डूबता देख आसपास मौजूद लोगों ने शोर मचाया और बचाने का प्रयास किया। सूचना मिलने पर आपदा मित्र और प्रशिक्षित गोताखोर मौके पर पहुंचे। काफी मशक्कत के बाद दोनों को पानी से बाहर निकाला गया। इसके बाद परबत्ता अंचलाधिकारी हरिनाथ राम दोनों को अपनी गाड़ी से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। वहां चिकित्सकों ने जांच के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया।

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गोगरी एसडीओ ने कहा- बच्चों को बाढ़ के पानी से दूर रखें

घटना की सूचना पर गोगरी एसडीओ संजय कुमार भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने मृतकों के परिजनों को दो चेक दिए। साथ ही, उन्होंने लोगों से बाढ़ के पानी में जाने से बचने और बच्चों पर विशेष नजर रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि बाढ़ का खतरा अभी पूरी तरह टला नहीं है।



प्रशासन लगातार लोगों को सावधानी बरतने के लिए जागरूक कर रहा है। इसके बावजूद बच्चे बाढ़ के पानी में स्नान या खेलने चले जाते हैं, जिससे हादसे हो रहे हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बच्चों को बाढ़ के पानी में न जाने दें और किसी भी तरह की अनहोनी से बचने के लिए विशेष सतर्कता बरतें। मौके पर गोगरी एसडीपीओ चंदन कुमार ठाकुर भी मौजूद थे।