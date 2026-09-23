बिहार: तीन राउंड फायरिंग में घायल हुआ 12 साल का बच्चा, आरोपी के पास से पिस्टल और 24 जिंदा कारतूस बरामद

मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर गैंडा पहाड़ में दो ग्रामीणों के बीच चल रही पुरानी अदावत के दौरान हुई गोलीबारी की चपेट में आकर दोस्तों के साथ खेल रहा 12 वर्षीय किशोर घायल हो गया। गोली उसके बाएं पैर में घुटने के पास लगी और आर-पार निकल गई। परिजनों ने उसे इलाज के लिए मुंगेर सदर अस्पताल में भर्ती कराया। घटना की सूचना मिलते ही मुफस्सिल और कोतवाली पुलिस अस्पताल पहुंची और घायल किशोर से घटना की जानकारी ली।

घायल किशोर की पहचान लक्ष्मीपुर गैंडा पहाड़ निवासी गंगा कुमार सिंह के पुत्र श्रवण कुमार के रूप में हुई है। सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में तैनात चिकित्सक डॉ. रोशन कुमार ने बताया कि गोली किशोर के बाएं पैर को चीरते हुए निकल गई है। इससे पैर में जख्म हुआ है। फिलहाल उसका इलाज किया जा रहा है।

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सत्यानंद को निशाना बनाकर फायरिंग का आरोप

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घायल किशोर के बाबा पुलिस सिंह ने पुलिस को बताया कि गांव के संजय सिंह और सत्यानंद सिंह के बीच करीब एक वर्ष से वर्चस्व को लेकर विवाद चल रहा है। पूर्व के एक मामले में सत्यानंद सिंह जेल गया था। जेल से बाहर आने के बाद वह अपने घर लौट रहा था। आरोप है कि इसी दौरान संजय सिंह ने उसे निशाना बनाकर गोली चलाने का प्रयास किया, लेकिन सत्यानंद बच गया।

बताया गया कि सत्यानंद के घर से बाहर निकलने की जानकारी मिलने के बाद संजय सिंह ने उसका पीछा किया और उस पर करीब तीन राउंड फायरिंग की। इसी दौरान वहां दोस्तों के साथ खेल रहा श्रवण गोली की चपेट में आ गया। गोली लगते ही वह जमीन पर गिर पड़ा। आसपास के लोगों ने घटना की जानकारी उसके परिजनों को दी, जिसके बाद उसे अस्पताल पहुंचाया गया।

गोली चलने की आवाज सुनकर भागने लगा था किशोर

श्रवण ने बताया कि वह गांव के बाहर दोस्तों के साथ खेल रहा था। इसी दौरान उसने संजय सिंह को गोली चलाते हुए देखा और सत्यानंद सिंह को आगे भागते देखा। गोली चलने की आवाज सुनकर सभी बच्चे वहां से भागने लगे। इसी दौरान उसके पैर में गोली लग गई।

पिस्टल और 24 जिंदा कारतूस बरामद

मुफस्सिल थानाध्यक्ष राजेश कुमार ने बताया कि घायल किशोर और उसके बाबा के बयान के आधार पर कार्रवाई करते हुए संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से पिस्टल और 24 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। घटनास्थल से तीन खोखे भी मिले हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आगे की कार्रवाई की जा रही है।