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रंगलाल मंडल शुक्रवार सुबह करीब चार बजे घर से शौच के लिए निकले थे। करीब पांच बजे जब उनकी पत्नी पूनम देवी सोकर उठीं, तो उन्होंने पति को घर में नहीं पाया। काफी समय बीत जाने पर भी जब रंगलाल वापस नहीं लौटे, तो परिजनों को अनहोनी की चिंता होने लगी।सुबह करीब छह बजे परिजनों को ग्रामीणों ने सूचना दी कि गांव से आधा किलोमीटर दूर धान के खेत में शव पड़ा है। स्वजन तुरंत मौके पर पहुंचे तो शव रंगलाल का ही था। वहां खून बिखरा था और शरीर पर गहरे जख्म के निशान थे। परिजन उन्हें तुरंत बरियारपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।मृतक के भाई साजन कुमार मंडल ने बताया कि इस वारदात के पीछे पुरानी रंजिश है। वर्ष 2021 में रंगलाल के मंझले बेटे सचिन कुमार का फिरौती के लिए अपहरण हुआ था। उस दौरान गोतिया नीतीश कुमार, नीरज कुमार और सन्नी कुमार पर रुपये मांगने के लिए अपहरण करने का आरोप लगा था।रंगलाल की शिकायत पर शामपुर थाना पुलिस ने 24 घंटे में सचिन को बरामद कर तीनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। आरोपियों के छह महीने पहले जेल से छूटने के बाद से वे बदला लेने की ताक में थे। परिजनों का आरोप है कि इन्हीं लोगों ने अपने कुछ अज्ञात साथियों के साथ मिलकर किसान की हत्या की है।हवेली खड़गपुर के डीएसपी अभय कुमार और शामपुर थाना की प्रभारी थानाध्यक्ष पूजा कुमारी मौके पर पहुंचे। पुलिस ने साक्ष्य जुटाने के लिए विशेष जांच टीम को बुलाया। डीएसपी अभय कुमार ने बताया कि किसान के दोनों हाथ-पैर टूटे थे और सिर पर भी गंभीर चोट के निशान थे। परिजनों द्वारा बेटे के पूर्व अपहरण और पड़ोसियों से रंजिश की जानकारी दी गई है। पुलिस सभी पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है और नामजद आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है।