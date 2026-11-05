बिहार में खौफनाक वारदात: 18 साल के युवक की गोली मारकर हत्या, नदी किनारे फेंका शव; एक आरोपी गिरफ्तार

बिहार के मसौढ़ी से एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां तारेगना डीह मोहल्ले में बदमाशों ने 18 वर्षीय एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। हत्या के बाद बदमाशों ने साक्ष्य छिपाने की नीयत से शव को धनरुआ थाना क्षेत्र के रमनी बिगहा स्थित धरना नदी के किनारे ले जाकर फेंक दिया। इस सनसनीखेज घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और लोगों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है।

मृतक की पहचान भलुआ निवासी स्व. पंकज कुमार के 18 वर्षीय पुत्र निशांत कुमार के रूप में हुई है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, निशांत कुमार अपने ननिहाल में तारेगना डीह स्थित अपने नाना उमेश सिंह के यहां रहता था। अपराधियों ने उसे निशाना बनाते हुए गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई।

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घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस हरकत में आई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए शव को अपने कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए पटना भेज दिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने त्वरित जांच शुरू कर दी।

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पुलिस कार्रवाई और गिरफ्तारी

इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस ने आधुनिक तकनीकों का सहारा लिया। मामले की जांच के लिए डॉग स्क्वॉड और फोरेंसिक विशेषज्ञों की टीम की मदद ली गई। साथ ही, आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले गए। तकनीकी जांच और पुलिस की मुस्तैदी के दम पर पुलिस ने इस हत्याकांड में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। खास बात यह है कि गिरफ्तार आरोपी ने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और हत्या से जुड़े अहम खुलासे किए हैं।

इस मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई और अन्य संलिप्त आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, मसौढ़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और खुलासे कर सकते हैं। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इस घटना के पीछे की असली वजह क्या थी और इस वारदात में कितने अन्य लोग शामिल थे।