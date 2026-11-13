छठ महापर्व का तोहफा: 10 IAS अधिकारियों को मिली प्रोन्नति, सारण समेत नौ जिलों के DM बने अपर सचिव, बढ़ेगी सैलरी

बिहार सरकार ने राज्य के 10 आईएएस अधिकारियों को पदोन्नति का लाभ दिया है। इनमें नौ जिलों के जिलाधिकारी शामिल हैं। सभी को अपर सचिव स्तर के ग्रेड में प्रोन्नत किया गया है। पदोन्नति पाने वालों में सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव भी शामिल हैं। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा निदेशक नितिन सिंह को भी इस ग्रेड में पदोन्नति मिली है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। नए ग्रेड के तहत अधिकारियों को एक जनवरी 2027 से संशोधित वेतनमान का लाभ मिलेगा।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

सरकार की ओर से जारी पदोन्नति सूची में कटिहार के जिलाधिकारी आशुतोष द्विवेदी, शिवहर की डीएम प्रतिभा रानी, सारण के डीएम वैभव श्रीवास्तव, अररिया के डीएम विनोद दूहन, मधेपुरा के डीएम अभिषेक रंजन, शेखपुरा के डीएम शेखर आनंद, अरवल की डीएम अमृता बैंस, बक्सर की डीएम साहिला और मुंगेर के डीएम निखिल धनराज निप्पणीकर का नाम शामिल है। इन सभी अधिकारियों को अपर सचिव स्तर के ग्रेड में प्रोन्नति दी गई है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक नितिन सिंह भी पदोन्नति पाने वाले 10 अधिकारियों की सूची में शामिल हैं।पदोन्नति के बाद सभी अधिकारियों को वेतन मैट्रिक्स के लेवल-12 का लाभ मिलेगा। इसके तहत वेतनमान 78,800 रुपये से लेकर 2,09,200 रुपये तक निर्धारित है। यह लाभ एक जनवरी 2027 से प्रभावी होगा। अधिकारियों को निर्धारित सेवा अवधि पूरी करने के आधार पर टाइम बाउंड प्रमोशन दिया गया है।सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव को अपर सचिव स्तर के ग्रेड में पदोन्नति मिलने के बावजूद फिलहाल उनके वर्तमान पदस्थापन में बदलाव नहीं हुआ है। वह सारण के डीएम के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभाते रहेंगे। उनके स्थानांतरण या नई तैनाती को लेकर अलग से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।