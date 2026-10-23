कोसी स्नातक चुनाव: 3,554 मतदाता कर रहे मतदान, कोचाधामन में सबसे ज्यादा 852 वोटर

बिहार विधान परिषद के कोसी स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के तहत शुक्रवार, 23 अक्टूबर को किशनगंज जिले में मतदान जारी है। जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। मतदान को स्वच्छ, निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। इस निर्वाचन में किशनगंज जिले के आठ प्रखंडों और इकाइयों में कुल 3,554 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 2,898 पुरुष और 656 महिला मतदाता शामिल हैं। मतदाताओं की यह संख्या प्रखंडवार उपलब्ध कराए गए आंकड़ों पर आधारित है।

कोचाधामन में सबसे अधिक 852 मतदाता

प्रखंडवार आंकड़ों के अनुसार, कोचाधामन में सबसे अधिक 852 मतदाता हैं। इनमें 748 पुरुष और 104 महिला मतदाता शामिल हैं। वहीं, टेढ़ागाछ में सबसे कम 214 मतदाता हैं, जिनमें 180 पुरुष और 34 महिलाएं हैं। बहादुरगंज में कुल 521 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें 429 पुरुष और 92 महिला मतदाता शामिल हैं। दिघलबैंक में 323 मतदाता हैं, जिनमें 272 पुरुष और 51 महिलाएं हैं। ठाकुरगंज में कुल 541 मतदाता हैं। इनमें 423 पुरुष और 118 महिला मतदाता शामिल हैं। पोठिया में 347 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिनमें 285 पुरुष और 62 महिलाएं हैं।

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किशनगंज प्रखंड और अनुमंडल में मतदाताओं की संख्या

किशनगंज प्रखंड में कुल 182 मतदाता हैं। इनमें 144 पुरुष और 38 महिला मतदाता शामिल हैं। वहीं, किशनगंज अनुमंडल में 574 मतदाता दर्ज हैं, जिनमें 417 पुरुष और 157 महिलाएं हैं। जिले के सभी संबंधित मतदान केंद्रों पर निर्वाचन प्रक्रिया जारी है। प्रशासन की ओर से मतदान व्यवस्था पर नजर रखी जा रही है, ताकि मतदाता बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

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मतदान पर टिकी निगाहें

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, किशनगंज जिले में कोचाधामन में सबसे अधिक और टेढ़ागाछ में सबसे कम मतदाता हैं। स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के इस चुनाव में मतदाताओं की भागीदारी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। फिलहाल, जिले के विभिन्न मतदान केंद्रों पर मतदान जारी है। मतदान समाप्त होने के बाद निर्वाचन की आगे की प्रक्रिया निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पूरी की जाएगी।