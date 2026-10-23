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बिहार: यहां हुआ दर्दनाक हादसा, स्कूल जा रहे शिक्षक की ट्रक की टक्कर से मौत; शिक्षा जगत में शोक

Fri, 23 Oct 2026 02:45 PM IST
पटना ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बक्सर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, बक्सर Published by: पटना ब्यूरो Updated Fri, 23 Oct 2026 02:45 PM IST
सार

बक्सर में शुक्रवार सुबह सड़क हादसे में एक शिक्षक की मौत हो गई। मृतक की पहचान बीरेंद्र बैठा के रूप में हुई है, जो धनसोई थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय उधोपुर में कार्यरत थे। वह स्कूटी से विद्यालय जा रहे थे, तभी चिरैयाटांड़ मोड़ के पास ट्रक की टक्कर से उनकी जान चली गई। घटना के बाद परिजनों और शिक्षा जगत में शोक की लहर है।

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Bihar news:Teacher dies after being hit by a truck in Dhansoi; accident occurred while he was on his way to
फोटो दुर्घटना ग्रस्त स्कूटीफोटो मृत शिक्षक का फाईल फोटो

विस्तार
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बक्सर में शुक्रवार सुबह राजपुर प्रखंड की धनसोई-दिनारा मुख्य सड़क पर धनसोई थाना क्षेत्र के चिरैयाटांड़ मोड़ के पास सड़क हादसे में एक शिक्षक की मौत हो गई। मृतक की पहचान बीरेंद्र बैठा के रूप में हुई है। बताया जाता है कि वह स्कूटी से अपने विद्यालय जा रहे थे, तभी ट्रक की टक्कर से उनकी मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में शोक की लहर दौड़ गई।

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मिली जानकारी के अनुसार, बीरेंद्र बैठा धनसोई थाना क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय उधोपुर में शिक्षक के पद पर कार्यरत थे। शुक्रवार को वह प्रतिदिन की तरह स्कूटी से विद्यालय जाने के लिए निकले थे। इसी दौरान चिरैयाटांड़ मोड़ के पास हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक की टक्कर लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए और उनकी मौत हो गई। हालांकि, दुर्घटना की परिस्थितियों को लेकर विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

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बीरेंद्र मूल रूप से सरेंजा के रहने वाले थे। वह बक्सर शहर की मिटरलोक कॉलोनी में भी रहते थे। उनकी पत्नी भी शिक्षिका हैं और सेमरी प्रखंड में कार्यरत हैं। पति-पत्नी दोनों के शिक्षक होने के कारण परिवार की जिम्मेदारियां साझा थीं। हादसे में बीरेंद्र बैठा की मौत की खबर से उनके परिजनों, सहकर्मियों और परिचितों में दुख का माहौल है।

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 दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों के बीच सड़क सुरक्षा और तेज रफ्तार वाहनों पर नियंत्रण को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। वहीं, धनसोई थानाध्यक्ष विकास कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले की जांच जारी है।

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