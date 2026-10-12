बिहार: संवेदक के घर 60-65 लाख की डकैती, कट्टा दिखाकर परिवार को डराया; एक घंटे तक लूटपाट

बिहार के सुपौल जिले के करजाईन थाना क्षेत्र में बेखौफ बदमाशों ने डकैती की बड़ी वारदात को अंजाम दिया है। करजाईन बाजार के वार्ड संख्या-9 में सोमवार तड़के करीब 1:20 बजे संवेदक सतेंद्र नारायण सिंह के घर में घुसे करीब 10 बदमाश नकदी, सोने-चांदी के आभूषण, कपड़े और अन्य कीमती सामान लूटकर फरार हो गए। पीड़ित के अनुसार, लूटी गई संपत्ति की अनुमानित कीमत 60 से 65 लाख रुपये है। बदमाशों ने हथियार के रूप में कट्टा दिखाकर परिवार को डराया और करीब एक घंटे तक घर में लूटपाट की। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।

चारदीवारी फांदकर घर में घुसे बदमाश

पीड़ित सतेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि सोमवार तड़के करीब 1:20 बजे बदमाश उनके घर में घुसे थे। जानकारी के अनुसार, अपराधी घर की चारदीवारी फांदकर अंदर दाखिल हुए। उस समय घर में सतेंद्र नारायण सिंह, उनकी पत्नी और बुजुर्ग मां समेत तीन सदस्य मौजूद थे। पीड़ित के मुताबिक, पांच बदमाश उनके कमरे में घुस आए, जबकि पांच से सात अन्य बदमाश घर के बाहर मौजूद थे। बदमाशों ने कट्टा दिखाकर परिवार को डराया और लूटपाट शुरू कर दी।

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एक घंटे तक घर में की लूटपाट

पीड़ित के अनुसार, बदमाश करीब एक घंटे तक घर में रहे और कीमती सामान समेटने के बाद फरार हो गए। अपराधियों की संख्या करीब 10 बताई गई है। घर और आसपास सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे होने की जानकारी भी सामने आई है, जिससे बदमाशों की पहचान करने में पुलिस को चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।

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सोने-चांदी के जेवर, नकदी और कपड़े ले गए बदमाश

सतेंद्र नारायण सिंह के मुताबिक, बदमाश करीब 20 भरी सोने के आभूषण, 500 ग्राम चांदी, नकदी, कपड़े और अन्य सामान ले गए। पीड़ित ने लूटी गई संपत्ति की कुल अनुमानित कीमत 60 से 65 लाख रुपये बताई है। हालांकि, नकदी और अन्य सामानों का विस्तृत ब्योरा अभी सामने आना बाकी है। सतेंद्र नारायण सिंह संवेदक का काम करते हैं।

मामले की जांच में जुटी पुलिस

घटना की सूचना मिलने के बाद करजाईन थाना पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। करजाईन थानाध्यक्ष मनीष कुमार ने बताया कि मामले में जांच की जा रही है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस बदमाशों की पहचान करने के साथ ही वारदात से जुड़े अन्य पहलुओं की पड़ताल कर रही है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बना हुआ है।