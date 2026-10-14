बिहार: 15 वर्षीय किशोर का शव मिलने से सनसनी, गले पर निशान और कान से निकल रहा था खून

बिहार के मधेपुरा में बुधवार की सुबह घर के पास स्थित बांसबाड़ी से 15 वर्षीय किशोर का शव बरामद किया गया। मृतक के कान से खून निकल रहा था और गले पर काले निशान मिले हैं। घटना सदर थाना क्षेत्र के बैरवा वार्ड सात की है। मृतक की पहचान जयकांत यादव के पुत्र रूपेश कुमार (15) के रूप में हुई है। वह मंगलवार की शाम से लापता था।

बुधवार की सुबह बांसबाड़ी में शव मिलने की खबर फैलते ही घटनास्थल पर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। वहीं, किशोर की मौत से परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस प्रथम दृष्टया मामले को हत्या से जोड़कर जांच कर रही है।

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शाम को घर लौटा पिता, नहीं मिला बेटा

मृतक के पिता जयकांत यादव ने बताया कि वह मंगलवार को काम करने मधेपुरा गए थे। शाम को घर लौटने पर रूपेश घर में नहीं मिला। उन्हें लगा कि वह पड़ोसी के घर गया होगा। उन्होंने बताया कि रूपेश कुछ दिनों से पड़ोसी के घर पर भी सो जाता था। इसी वजह से उन्होंने रात में उसकी ज्यादा खोजबीन नहीं की।

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बुधवार की अहले सुबह गांव के कुछ लोग बांसबाड़ी की ओर गए थे। इसी दौरान उनकी नजर बांस के बीच पड़े किशोर के शव पर पड़ी। इसके बाद मृतक के परिजनों और पुलिस को सूचना दी गई। पिता ने बताया कि गांव में किसी से उनका कोई विवाद नहीं है। रूपेश पहले हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करता था, लेकिन पिछले छह महीने से घर पर रह रहा था।



पुलिस और एफएसएल टीम ने की जांच

घटना की सूचना मिलते ही मठाही पुलिस शिविर प्रभारी शिवानी कुमारी पुलिस जवानों के साथ मौके पर पहुंचीं। इसके बाद सदर एसडीपीओ अजय कुमार और थानाध्यक्ष विमलेंदु कुमार भी घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल का जायजा लिया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। मामले की जांच के लिए फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम को भी बुलाया गया।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगी मौत की वजह

एसडीपीओ अजय कुमार ने बताया कि शुरुआती जांच में मामला हत्या का प्रतीत हो रहा है। मृतक के कान से खून निकलने और गले पर कुछ निशान मिलने की बात सामने आई है। किशोर की मौत कैसे हुई और इसके पीछे क्या कारण है, यह पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है।