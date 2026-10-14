बिहार में रिश्तों का कत्ल: भैंसुर ने छोटे भाई की पत्नी को गोली मारकर उतारा मौत के घाट, पुलिस जांच में जुटी

बिहार के भोजपुर जिले में पारिवारिक विवाद के दौरान एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई। गड़हनी थाना क्षेत्र के अगिआंव गांव में बुधवार सुबह हुई इस वारदात में 40 वर्षीय सीमा देवी की मौत हो गई। हत्या का आरोप मृतका के भैंसुर सुमंत कुमार राय पर लगा है। वारदात के बाद आरोपित मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

मृतका की पहचान अगिआंव गांव निवासी अमित कुमार राय की पत्नी सीमा देवी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार, सीमा देवी अपने पति के साथ दिल्ली में रहती थीं। उनके पति वहां एक निजी कंपनी में काम करते हैं। करीब पांच दिन पहले ही सीमा अपने बच्चों के साथ गांव आई थीं।

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बताया जा रहा है कि बुधवार सुबह घर के अंदर किसी बात को लेकर विवाद हुआ। इसी दौरान सीमा देवी को पेट में गोली मार दी गई। गोली लगने से उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना के बाद गांव में सनसनी फैल गई।

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प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हत्या के पीछे पारिवारिक विवाद की बात सामने आई है। वहीं, सूत्रों के मुताबिक, संपत्ति विवाद भी हत्या की वजह हो सकता है। हालांकि, इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

घटना की सूचना मिलने पर सदर एसडीपीओ-1 सुशील कुमार और गड़हनी थानाध्यक्ष कमलजीत घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

एसडीपीओ-1 सुशील कुमार ने बताया कि सीमा देवी की हत्या उनके भैंसुर सुमंत राय ने की है और वह फिलहाल फरार है। उन्होंने कहा कि घटना की मुख्य वजह पारिवारिक विवाद है। पुलिस अन्य बिंदुओं पर भी जांच कर रही है।