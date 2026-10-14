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बिहार: नाव हादसे में मृत बच्चों के परिजनों से मिले चिराग पासवान, अधिकारियों की जवाबदेही तय करने का दिया भरोसा

Wed, 14 Oct 2026 02:50 PM IST
शबाहत हुसैन न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वैशाली/पटना
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, वैशाली/पटना Published by: शबाहत हुसैन Updated Wed, 14 Oct 2026 02:50 PM IST
सार

वैशाली के रामपुर श्यामचंद गांव में नाव हादसे में मारे गए 13 बच्चों के परिजनों से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने मुलाकात की। उन्होंने क्षतिग्रस्त नाव और प्रशासनिक लापरवाही की जांच कर दोषियों की जवाबदेही तय करने की बात कही।

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Bihar: Chirag Paswan met the families of the children who died in the boat accident in vaishali
परिजनों से मुलाकात करते चिराग पासवान - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बुधवार को बिहार के वैशाली जिले में नाव पलटने की घटना में जान गंवाने वाले बच्चों के शोकाकुल परिजनों से मुलाकात की। उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस मामले में जिम्मेदारी तय की जाएगी और लापरवाही बरतने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

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चिराग पासवान ने अपने लोकसभा क्षेत्र हाजीपुर के अंतर्गत आने वाले रामपुर श्यामचंद गांव का दौरा किया। इस गांव के 13 बच्चों की हादसे में मौत हुई थी। सभी मृतकों की उम्र 15 वर्ष से कम थी, जिनमें नौ लड़कियां थीं।

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परिजनों से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत में पासवान ने कहा कि मुझे जानकारी मिली है कि मंगलवार को जिस नाव का इस्तेमाल किया गया था, वह क्षतिग्रस्त थी। इसके बावजूद प्रशासन ने ग्रामीणों के अनुरोध के बाद भी गांव को नई नाव उपलब्ध नहीं कराई। उन्होंने कहा कि यह अस्वीकार्य है। यह भी हैरान करने वाली बात है कि सूर्यास्त के काफी देर बाद इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को नाव पर सवार होने की अनुमति कैसे दी गई।

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हाजीपुर के सांसद ने कहा कि जिन अधिकारियों की लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ हो सकता है, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मुझे जो जानकारी मिली है, उसे मैं मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साझा करूंगा। पासवान ने जिला प्रशासन से संबंधित थाने के थाना प्रभारी और अंचल अधिकारी की ओर से हुई संभावित लापरवाही की भी जांच करने और दोषी पाए जाने पर कार्रवाई करने का आग्रह किया।

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