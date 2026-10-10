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बिहार: खेल रहे 12 वर्षीय बच्चे का कचिया से काटा गला, फिर ग्रामीणों ने संदिग्ध को पीट-पीटकर मार डाला

Sat, 10 Oct 2026 07:55 PM IST
कोसी ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मधेपुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मधेपुरा Published by: कोसी ब्यूरो Updated Sat, 10 Oct 2026 07:55 PM IST
सार

मधेपुरा के घैलाढ़ क्षेत्र के इटहरी गांव में 12 वर्षीय बच्चे की कचिया से गला काटकर हत्या कर दी गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने संदिग्ध हमलावर की पिटाई कर दी, जिससे उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

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घटना के बाद रोते बिलखते परिजन

विस्तार
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मधेपुरा के घैलाढ़ ओपी क्षेत्र की रतनपुरा पंचायत के इटहरी गांव के वार्ड दो में शनिवार को 12 वर्षीय बच्चे की कचिया से गला काटकर हत्या कर दी गई। घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने संदिग्ध हमलावर को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। पिटाई के कारण उसकी भी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया है।

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मृत बच्चे की पहचान इटहरी गांव निवासी सुनील ठाकुर के पुत्र सुमित कुमार (12) के रूप में हुई है। वहीं, मृत संदिग्ध की पहचान घैलाढ़ ओपी क्षेत्र के बराही गांव के वार्ड आठ निवासी अनिल यादव (45) के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि अनिल यादव मानसिक रूप से विक्षिप्त था।

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मृतक सुमित के दादा फुलेश्वर ठाकुर ने बताया कि शनिवार को सुमित अन्य बच्चों के साथ गांव में पुल के समीप खेल रहा था। इसी दौरान एक व्यक्ति ने उस पर कचिया से हमला कर उसका गला काट दिया। गंभीर रूप से घायल सुमित की मौत हो गई। घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने संदिग्ध अनिल यादव को पकड़ लिया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। पिटाई के कारण अनिल की भी मौत हो गई।

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घटना की सूचना मिलने पर डायल 112 की पुलिस मौके पर पहुंची। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने घैलाढ़-सिंहेश्वर मुख्य सड़क को कुछ देर के लिए जाम कर दिया। इससे सड़क पर आवागमन प्रभावित हुआ। सूचना मिलने पर एसडीपीओ अजय कुमार और बीडीओ घटनास्थल पर पहुंचे। अधिकारियों ने ग्रामीणों को समझाकर शांत कराया, जिसके बाद जाम हटाया गया।



ये भी पढ़ें- आक्रोश मार्च : दिल्ली में हंगामे के बीच बिहार में सत्तारूढ़ भाजपा क्यों उतरी सड़क पर? किससे कहा- माफी मांगो

सदर एसडीपीओ अजय कुमार ने बताया कि शनिवार सुबह 10:30 बजे पुलिस को इटहरी गांव में बच्चे की हत्या और उसके बाद संदिग्ध की पिटाई किए जाने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि कानून हाथ में लेने वाले लोगों की पहचान की जा रही है। उनके खिलाफ विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल, क्षेत्र में विधि-व्यवस्था की स्थिति सामान्य है।

 

 

 

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