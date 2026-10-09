फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   20 year sentence in minor girl kidnapping abuse case madhepura bihar news

बिहार: नाबालिग से दुष्कर्म मामले में पूर्व प्रधानाध्यापक को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा, 50 हजार का जुर्माना

Fri, 09 Oct 2026 09:12 PM IST
कोसी ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मधेपुरा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मधेपुरा Published by: कोसी ब्यूरो Updated Fri, 09 Oct 2026 09:12 PM IST
सार

मधेपुरा में नाबालिग छात्रा के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने निजी स्कूल के पूर्व प्रधानाध्यापक मो. सद्दाम उर्फ मो. आकिब को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

विज्ञापन
20 year sentence in minor girl kidnapping abuse case madhepura bihar news
मधेपुरा कोर्ट

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मधेपुरा में नाबालिग छात्रा के अपहरण, छेड़खानी और दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। एडीजे-6 सह विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) अमित कुमार पांडेय ने अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध साक्ष्यों व गवाहों के आधार पर यह फैसला सुनाया।

विज्ञापन

दोषी एक निजी विद्यालय का पूर्व प्रधानाध्यापक मो. सद्दाम उर्फ मो. आकिब है। घटना भर्राही थाना क्षेत्र के एक गांव में 18 जुलाई 2024 को हुई थी। आरोप है कि मो. सद्दाम उर्फ मो. आकिब ने एक नाबालिग छात्रा का अपहरण कर उसके साथ छेड़खानी और दुष्कर्म किया था।

विज्ञापन

काफी देर तक छात्रा के घर नहीं लौटने पर परिजनों ने उसकी काफी खोजबीन की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। इससे परेशान परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। छात्रा के पिता के आवेदन पर पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस ने तकनीकी सर्विलांस और त्वरित छापेमारी के जरिए नाबालिग छात्रा को सकुशल बरामद कर लिया। इसके साथ ही मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद से ही आरोपी जेल में बंद था।

विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- बिहार: एडीएम पर एसवीयू का शिकंजा, आय से 100% से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप; कई ठिकानों पर छापेमारी

पॉक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक (स्पेशल पीपी) विजय कुमार मेहता ने बताया कि अदालत ने मामले में प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अभियुक्त को दोषी करार दिया। इसके बाद पॉक्सो एक्ट और अन्य संबंधित धाराओं के तहत उसे 20 साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed