गिरिराज का तंज: 'केसीआर नीतीश जी को सिखाने आए कि बिहार को पीएफआई युक्त और हिंदू मुक्त कैसे बनाएं'

तेलंगाना के सीएम के. चंद्रशेखर राव के पटना दौरे पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और वरिष्ठ भाजपा नेता सुशील मोदी ने निशाना साधा है। सिंह ने कहा कि कहा कि केसीआर नीतीश कुमार को सिर तन से जुदा कार्यक्रम कैसे चलता है, यह सिखाने आए थे। वहीं, सुशील मोदी ने कहा, केसीआर व नीतीश कुमार दिवास्वप्न देख रहे हैं।

