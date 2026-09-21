जमुई छेड़खानी मामला: राहुल गांधी ने सीएम सम्राट चौधरी से मांगा जवाब, 'अंधभक्त' के बारे में क्या कहा?

बिहार के जमुई में लड़की से छेड़खानी और बदसलूकी का वीडियो की चर्चा पूरे देश में हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल के बाद अब कांग्रेस ने भी इस मामले पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेतृत्व वाली सरकार पर हमला बोला है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखकर इस मामले पर सीएम सम्राट चौधरी सरकार पर हमला बोला। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा किबिहार के जमुई का एक वीडियो बेहद बेचैन करने वाला है। दसवीं कक्षा के एक छात्र और छात्रा को रास्ते में जबरन रोक लिया गया। उन्हें प्रताड़ित किया गया, अपमानित किया गया और छात्रा के साथ कथित तौर पर उत्पीड़न किया गया। बच्ची हाथ जोड़कर उसे जाने देने की विनती करती रही, लेकिन आरोप है कि वहां मौजूद लोग उसे गलत तरीके से छूते और उसके साथ खींचतान करते रहे।

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