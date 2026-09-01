फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Bihar 29th Passing Out Parade at OTA Gaya on five september 254 Officer Cadets to Join Indian Army

बिहार: 29वीं पासिंग आउट परेड की तैयारियां तेज, पांच सितंबर को 254 कैडेट्स बनेंगे सेना अधिकारी; मेधावी सम्मानित

Tue, 01 Sep 2026 08:27 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गया Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 01 Sep 2026 08:27 PM IST
सार

गयाजी स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में 29वीं पासिंग आउट परेड की तैयारियां तेज हैं। पांच सितंबर को होने वाली परेड में 254 कैडेट्स भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में शामिल होंगे। इससे पहले कमांडेंट अवार्ड सेरेमनी में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कैडेट्स को सम्मानित किया गया।

विज्ञापन
Bihar 29th Passing Out Parade at OTA Gaya on five september 254 Officer Cadets to Join Indian Army
गया में आयोजित कमांडेंट अवार्ड सेरेमनी में लेफ्टिनेंट जनरल संदीप सिंह ने उत्कृष्ट प्रदर्शन - फोटो : Amar Ujala

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

ज्ञान और मोक्ष की नगरी गयाजी में स्थित ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी (ओटीए) में 29वीं पासिंग आउट परेड की तैयारियां तेज हो गई हैं। इससे पहले आयोजित कमांडेंट अवार्ड सेरेमनी में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जेंटलमैन कैडेट्स को सम्मानित किया गया। समारोह में कैडेट्स के अनुशासन, मेहनत और देश सेवा के संकल्प की झलक देखने को मिली।
विज्ञापन


254 कैडेट्स लेंगे सेना में कमीशन
गयाजी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के हॉल में आयोजित अवार्ड सेरेमनी की अध्यक्षता ओटीए के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल संदीप सिंह ने की। कार्यक्रम में एकेडमी के सभी अधिकारी और कैडेट्स मौजूद रहे। कमांडेंट ने सेना में कमीशन प्राप्त करने जा रहे कैडेट्स को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस दौरान कैडेट्स के चेहरे पर आत्मविश्वास और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा साफ नजर आया। सम्मान पाने वाले कैडेट्स ने इसे अपने प्रशिक्षण और मेहनत का परिणाम बताया।
विज्ञापन


पांच सितंबर को होगी पासिंग आउट परेड
गयाजी के ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में 5 सितंबर को 29वीं पासिंग आउट परेड आयोजित की जाएगी। इस परेड के बाद कुल 254 कैडेट्स भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में शामिल होंगे। इनमें 219 पुरुष अधिकारी और 33 महिला अधिकारी शामिल हैं। ओटीए कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल संदीप सिंह ने बताया कि यह चौथा शॉर्ट सर्विस कमीशन बैच है, जो प्रशिक्षण पूरा कर सेना में शामिल होने जा रहा है। एक साल के कठिन प्रशिक्षण के बाद कैडेट्स को देश सेवा के लिए तैयार किया गया है।
विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें-  दुष्कर्म के बाद हत्या : एक महीने से सनाउल्लाह की नजर पर थी नर्स, मौका देख खिड़की से घुसकर किया कांड


2011 में हुई थी ओटीए की स्थापना
मीडिया से बातचीत करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल संदीप सिंह ने बताया कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी। वर्ष 2024 में एकेडमी के रोल और मैंडेट में बदलाव किया गया, जिसके बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि एकेडमी का लक्ष्य हर साल करीब 750 शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी तैयार करना है। इसके लिए कैडेट्स को सैन्य प्रशिक्षण के साथ-साथ नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया जाता है।

गयाजी की धरती से निकलेंगे देश के नए सैन्य अधिकारी
ओटीए गयाजी से हर साल बड़ी संख्या में युवा सैन्य अधिकारी बनकर देश की सेवा के लिए निकलते हैं। पासिंग आउट परेड सिर्फ कैडेट्स के लिए ही नहीं, बल्कि उनके परिवारों और पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का पल होता है। इस बार भी 5 सितंबर को होने वाली परेड में देश सेवा के नए संकल्प के साथ कैडेट्स भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे।

 

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed