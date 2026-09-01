बिहार: 29वीं पासिंग आउट परेड की तैयारियां तेज, पांच सितंबर को 254 कैडेट्स बनेंगे सेना अधिकारी; मेधावी सम्मानित

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गयाजी ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के हॉल में आयोजित अवार्ड सेरेमनी की अध्यक्षता ओटीए के कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल संदीप सिंह ने की। कार्यक्रम में एकेडमी के सभी अधिकारी और कैडेट्स मौजूद रहे। कमांडेंट ने सेना में कमीशन प्राप्त करने जा रहे कैडेट्स को पुरस्कार देकर सम्मानित किया और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। इस दौरान कैडेट्स के चेहरे पर आत्मविश्वास और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा साफ नजर आया। सम्मान पाने वाले कैडेट्स ने इसे अपने प्रशिक्षण और मेहनत का परिणाम बताया।गयाजी के ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी में 5 सितंबर को 29वीं पासिंग आउट परेड आयोजित की जाएगी। इस परेड के बाद कुल 254 कैडेट्स भारतीय सेना में अधिकारी के रूप में शामिल होंगे। इनमें 219 पुरुष अधिकारी और 33 महिला अधिकारी शामिल हैं। ओटीए कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल संदीप सिंह ने बताया कि यह चौथा शॉर्ट सर्विस कमीशन बैच है, जो प्रशिक्षण पूरा कर सेना में शामिल होने जा रहा है। एक साल के कठिन प्रशिक्षण के बाद कैडेट्स को देश सेवा के लिए तैयार किया गया है।ये भी पढ़ें-मीडिया से बातचीत करते हुए लेफ्टिनेंट जनरल संदीप सिंह ने बताया कि ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी की स्थापना वर्ष 2011 में हुई थी। वर्ष 2024 में एकेडमी के रोल और मैंडेट में बदलाव किया गया, जिसके बाद शॉर्ट सर्विस कमीशन प्रशिक्षण की शुरुआत हुई। उन्होंने कहा कि एकेडमी का लक्ष्य हर साल करीब 750 शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी तैयार करना है। इसके लिए कैडेट्स को सैन्य प्रशिक्षण के साथ-साथ नेतृत्व क्षमता, अनुशासन और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ाया जाता है।ओटीए गयाजी से हर साल बड़ी संख्या में युवा सैन्य अधिकारी बनकर देश की सेवा के लिए निकलते हैं। पासिंग आउट परेड सिर्फ कैडेट्स के लिए ही नहीं, बल्कि उनके परिवारों और पूरे क्षेत्र के लिए गर्व का पल होता है। इस बार भी 5 सितंबर को होने वाली परेड में देश सेवा के नए संकल्प के साथ कैडेट्स भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे।