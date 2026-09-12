बिहार: जर्जर सड़क से परेशान युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा, बोला- सड़क बनवाओ तभी उतरूंगा; प्रशासन के हाथ-पांव फूले

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ग्रामीणों के अनुसार, गांव की मुख्य सड़क लंबे समय से पूरी तरह जर्जर हालत में है। इसके कारण बरसात में स्थिति और भी बदतर हो जाती है। इससे स्कूल जाने वाले बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। टावर पर चढ़ने वाले युवक कृष्णा पासवान का कहना है कि उसने इस सड़क को बनवाने के लिए कई बार मुखिया, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्य से गुहार लगाई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो नाराज होकर कृष्णा पासवान को गांव के ही मोबाइल टावर पर चढ़ना पड़ा। वहीं, टावर पर युवक को देख गांव में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते मौके पर सैकड़ों ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। इस दौरान ग्रामीण लगातार युवक से नीचे उतरने की अपील करते रहे।ये भी पढ़ें-घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आया। मौके पर मोतीपुर के BDO अरविंद कुमार गुप्ता और बरुराज थाना के थानाध्यक्ष कुनाल कुमार कश्यप के साथ पुलिस टीम पहुंची। काफी समझाने-बुझाने के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। मामले पर बीडीओ ने कहा कि 'नौजवानों से मेरी अपील है कि कोई भी ऐसा कदम उठाने से पहले एक बार प्रशासन को जरूर बताएं। आज नेटवर्क का जमाना है, आप तुरंत फोन करके सूचना दे सकते हैं।' उन्होंने स्पष्ट किया कि यह सड़क पंचायत स्तर की नहीं, बल्कि विभागीय सड़क है। इस सड़क की निर्माण रिपोर्ट संबंधित विभाग के साथ-साथ डीएम और एसडीएम को भेजी जाएगी और वहां से जो भी दिशा-निर्देश आएगा, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।फिलहाल, ग्रामीणों को राहत देने के लिए तत्काल ही मिट्टी-मोरम डालकर सड़क को चलने लायक बनाने का अस्थायी समाधान किया जाएगा।