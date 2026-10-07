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बिहार में वोट चोरी को लेकर महागठबंधन का प्रदर्शन: पीएम मोदी, अमित शाह और चुनाव आयुक्त का किया पुतला दहन

Wed, 07 Oct 2026 03:21 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जहानाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जहानाबाद Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Wed, 07 Oct 2026 03:21 PM IST
सार

जहानाबाद में कथित ‘वोट चोरी’ और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन कर उनके इस्तीफे की मांग की।

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वोट चोरी को लेकर महागठबंधन का प्रदर्शन।

विस्तार
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कथित ‘वोट चोरी’ और मतदाता सूची से जुड़े मुद्दों को लेकर बुधवार को जहानाबाद में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का पुतला दहन कर विरोध जताया। इस दौरान बड़ी संख्या में महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

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प्रदर्शनकारी पार्टी कार्यालय से हाथों में झंडे और बैनर लेकर जुलूस की शक्ल में निकले और अंबेडकर चौक पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं ने चुनाव आयोग और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान ‘वोट चोर, गद्दी छोड़’ जैसे नारे लगाए गए। कार्यकर्ताओं ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की।

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सभा को संबोधित करते हुए महागठबंधन के नेताओं ने आरोप लगाया कि पिछले कई चुनावों में वोट चोरी के जरिए सरकार बनाने का काम किया गया है। नेताओं ने कहा कि जब तक ज्ञानेश कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त के पद पर बने रहेंगे, तब तक मतदाताओं के वोट सुरक्षित नहीं रहेंगे। हालांकि, ये आरोप प्रदर्शनकारियों के राजनीतिक दावे हैं।

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वक्ताओं ने कहा कि उनकी प्रमुख मांग मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का तत्काल इस्तीफा है। इसके साथ ही उन्होंने कथित तौर पर वोट चोरी के जरिए बनी सरकार को तत्काल भंग करने की मांग भी उठाई। नेताओं ने कहा कि चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता और मतदाताओं के अधिकारों की रक्षा जरूरी है।

महागठबंधन नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और तेज किया जाएगा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश देखा गया और अंबेडकर चौक पर काफी देर तक नारेबाजी होती रही।

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