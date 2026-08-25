फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   gaya bodhgaya corridor falgu river water sanjay jha big statement today bihar news

गया-बोधगया के विकास पर संजय झा का बड़ा दावा: फल्गु में सालभर रहेगा पानी, 1200 करोड़ का कॉरिडोर बदलेगा तस्वीर

Tue, 25 Aug 2026 02:47 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गया
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गया Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Tue, 25 Aug 2026 02:47 PM IST
सार

गया-बोधगया के विकास को लेकर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष और जदयू के वरिष्ठ नेता संजय झा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि फल्गु नदी में सालभर स्वच्छ और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए सोन नदी से पानी लाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है।

विज्ञापन
gaya bodhgaya corridor falgu river water sanjay jha big statement today bihar news
गयाजी में विष्णुपद मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद जदयू के वरिष्ठ नेता एवं संसदीय स्थायी समिति के

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

गया-बोधगया के विकास को लेकर संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष और जदयू के वरिष्ठ नेता संजय झा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि फल्गु नदी में पूरे साल पानी उपलब्ध कराने के लिए सोन नदी से पानी लाने की योजना पर तेजी से काम चल रहा है। इसके साथ ही करीब 1200 करोड़ रुपये के गया-बोधगया कॉरिडोर को उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए गेम चेंजर बताया। संजय झा के मुताबिक, कॉरिडोर और दूसरी पर्यटन परियोजनाओं के पूरा होने के बाद गया-बोधगया देश के प्रमुख पर्यटन केंद्रों में शामिल होगा।

विज्ञापन


फल्गु नदी में सालभर पानी की तैयारी
गया दौरे पर पहुंचे संजय झा ने विष्णुपद मंदिर में पूजा-अर्चना की। इसके बाद उन्होंने फल्गु नदी के देवघाट और रबर डैम का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि विष्णुपद और बोधगया दोनों की पहचान फल्गु नदी से जुड़ी हुई है। ऐसे में गया-बोधगया कॉरिडोर की सफलता के लिए फल्गु नदी में पूरे साल स्वच्छ और पर्याप्त पानी होना जरूरी है। संजय झा ने बताया कि फल्गु नदी को सोन नदी से जोड़कर उसमें सालभर पानी उपलब्ध कराने की दिशा में सरकार गंभीरता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस योजना को हर हाल में पूरा किया जाएगा।
विज्ञापन


1200 करोड़ के गया-बोधगया कॉरिडोर पर तेजी
संजय झा ने बताया कि केंद्रीय बजट में घोषित करीब 1200 करोड़ रुपये की गया-बोधगया कॉरिडोर परियोजना की डीपीआर तैयार कर जमा की जा चुकी है। परियोजना को लेकर दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी के साथ बैठक भी हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर का काम पूरा होने के बाद गया और बोधगया का स्वरूप पूरी तरह बदल जाएगा। देश-विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं और पर्यटकों को यहां विश्वस्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने पर जोर दिया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन


गंगा जल समझौते की समीक्षा की मांग
मीडिया से बातचीत के दौरान संजय झा ने 1996 के भारत-बांग्लादेश गंगा जल समझौते की समीक्षा की मांग भी उठाई। उन्होंने कहा कि 30 साल की अवधि वाला यह समझौता दिसंबर में समाप्त हो रहा है। उन्होंने कहा कि नए समझौते में बिहार के हितों की अनदेखी नहीं की जानी चाहिए। राज्य की आबादी लगातार बढ़ रही है और इसके साथ सिंचाई, पेयजल और उद्योगों के लिए पानी की जरूरत भी काफी बढ़ गई है। ऐसे में बिहार के हितों को ध्यान में रखकर आगे की नीति तय की जानी चाहिए।


गया-बोधगया बनेगा बड़ा धार्मिक और पर्यटन केंद्र
संजय झा ने कहा कि करीब 15 साल पहले जिस बदलाव की कल्पना करना मुश्किल था, वह अब जमीन पर दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा कि कॉरिडोर, पर्यटन परियोजनाओं और बेहतर आधारभूत सुविधाओं के पूरा होने के बाद गया-बोधगया न सिर्फ बिहार बल्कि देश का बड़ा धार्मिक और पर्यटन केंद्र बनकर उभरेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का लक्ष्य पूरे गया-बोधगया क्षेत्र को विश्वस्तरीय पर्यटन मानचित्र पर नई पहचान दिलाना है। बेहतर सुविधाओं और आधारभूत ढांचे के विकास से देश-विदेश से आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed