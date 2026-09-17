बिहार: हम पार्टी ने धूमधाम से मनाया पीएम मोदी का जन्मदिन, मंत्री सुमन ने कहा- विश्व पटल पर बढ़ा भारत का सम्मान

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 76वें जन्मदिन के अवसर पर गया में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (हम) पार्टी की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सह बिहार सरकार के मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन ने दीप प्रज्वलित कर प्रधानमंत्री के जन्मदिन को उत्साह के साथ मनाया। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि आज विश्व स्तर पर भारत का सम्मान बढ़ा है।

गोदावरी स्थित आवास पर हुआ आयोजन

गयाजी शहर के गोदावरी स्थित आवास पर आयोजित कार्यक्रम में हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. संतोष कुमार सुमन के साथ इमामगंज की विधायक दीपा कुमारी, अतरी विधायक रोमित कुमार और पार्टी के कई वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने दीप जलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ, दीर्घायु और सफल जीवन की कामना की। इस दौरान कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश लगातार विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है।

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पीएम मोदी ने भारत को दिलाई नई पहचान

मंत्री डॉ. संतोष कुमार सुमन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन एक नई ऊर्जा और नए संकल्प के साथ आगे बढ़ने का अवसर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने कार्यों और नीतियों से भारत को पूरी दुनिया में एक अलग पहचान दिलाई है। उन्होंने कहा कि आज वैश्विक स्तर पर भारत की बात मजबूती से सुनी जाती है। दुनिया के बड़े और शक्तिशाली देशों के साथ भारत की भूमिका लगातार मजबूत हुई है। इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और उनकी दूरदर्शी सोच को जाता है।

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देश सेवा के लिए समर्पित है पीएम मोदी का जीवन

डॉ. संतोष सुमन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पूरा जीवन देश सेवा के लिए समर्पित किया है। उन्होंने कठिन मेहनत और तपस्या के बल पर देश का नेतृत्व संभाला है और भारत को आगे बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौके पर हम पार्टी की ओर से दीप जलाकर शुभकामनाएं दी गई हैं। साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं ने संकल्प लिया है कि प्रधानमंत्री के कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे।

कार्यकर्ताओं ने लिया संकल्प

कार्यक्रम में मौजूद नेताओं और कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बताए मार्ग पर चलने और देशहित में काम करने का संकल्प लिया। नेताओं ने कहा कि भारत को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रधानमंत्री के प्रयासों को जन-जन तक पहुंचाना ही पार्टी का उद्देश्य है।