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औरंगाबाद हादसा: पिकअप की जोरदार टक्कर से डॉक्टर बेटे की मौत, पिता गंभीर; परिवार का बुझ गया इकलौता चिराग

Sat, 29 Aug 2026 05:19 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरंगाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, औरंगाबाद Published by: अमर उजाला ब्यूरो Updated Sat, 29 Aug 2026 05:19 PM IST
सार

औरंगाबाद में तेजपुरा लॉक के पास भीषण सड़क हादसे में चिकित्सक पिता-पुत्र की कार को पिकअप वैन ने जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में 23 वर्षीय डॉक्टर बेटे की मौत हो गई, जबकि पिता गंभीर रूप से घायल हैं।

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Bihar News: Doctor father son injured in road accident son dies aurangabad bihar news today bihar police
दुर्घटनाग्रस्त अल्टो कार।

विस्तार
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पटना-डेहरी सोन मुख्य नहर के सर्विस रोड पर औरंगाबाद जिले के ओबरा थाना क्षेत्र में तेजपुरा लॉक के पास शनिवार को हुए सड़क हादसे में चिकित्सक पिता-पुत्र गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से दोनों को इलाज के लिए दाउदनगर के एक निजी अस्पताल लाया गया, जहां पुत्र ने दम तोड़ दिया। वहीं, घायल पिता डॉ. विजय चौधरी का निजी अस्पताल में ही इलाज चल रहा है। उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

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मृतक की पहचान ओबरा थाना क्षेत्र के तेजपुरा निवासी डॉ. हर्षवर्द्धन कुमार (23) के रूप में हुई है। चिकित्सक पिता-पुत्र सपरिवार रोहतास जिले के डेहरी में रहते थे। पिता डॉ. विजय चौधरी नालंदा जिले के रहुई प्रखंड में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर कार्यरत हैं, जबकि पुत्र डॉ. हर्षवर्द्धन हाल ही में एमबीबीएस पासआउट हुए थे। स्थानीय पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल भेज दिया है। पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है।

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अल्टो कार से डेहरी से गांव जा रहे थे चिकित्सक पिता-पुत्र
मिली जानकारी के मुताबिक, चिकित्सक पिता-पुत्र डेहरी से अल्टो कार से सोन नहर पथ होते हुए अपने पैतृक गांव ओबरा थाना क्षेत्र के तेजपुरा जा रहे थे। इसी दौरान नहर के तेजपुरा लॉक से दक्षिण उनकी अल्टो कार में विपरीत दिशा से तेज गति से आ रहे पिकअप वैन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि अल्टो कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि पिकअप वैन सड़क किनारे नहर की खाई में जा गिरा। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। इस बीच पिकअप वैन का चालक मौके से फरार हो गया।

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पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से दोनों को अस्पताल पहुंचाया
दुर्घटना की आवाज सुनते ही आसपास के ग्रामीण और राहगीर घटनास्थल की ओर दौड़े। मौके पर पहुंचे लोगों ने दोनों को घायल अवस्था में देखा और तत्काल डिहरा स्थित पुलिस कैंप को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस अवर निरीक्षक अनिल कुमार मौके पर पहुंचे। उन्होंने स्थानीय लोगों की मदद से दोनों घायलों को इलाज के लिए दाउदनगर के एक निजी अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टर बेटे ने दम तोड़ दिया। वहीं, घायल चिकित्सक डॉ. विजय चौधरी का इलाज जारी है और उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

शव का पोस्टमार्टम कराने में जुटी पुलिस
हादसे की सूचना मिलने पर ओबरा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मृत चिकित्सक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए औरंगाबाद सदर अस्पताल भेज दिया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त दोनों वाहनों को भी अपने कब्जे में ले लिया है। ओबरा थानाध्यक्ष नीतीश कुमार ने बताया कि पुलिस दुर्घटना के सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है। साथ ही फरार पिकअप वैन चालक का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है।



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परिवार का बुझ गया इकलौता चिराग
दुर्घटना के बाद परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। मिली जानकारी के अनुसार, मृतक डॉ. हर्षवर्द्धन कुमार अपने परिवार के इकलौते पुत्र थे। वह हाल ही में एमबीबीएस पासआउट हुए थे और फिलहाल अविवाहित थे। तेजपुरा के ग्रामीणों के अनुसार, घायल चिकित्सक की पत्नी का कुछ दिन पहले ही निधन हुआ था। हादसे के बाद चिकित्सक परिवार के परिजनों और परिचितों में शोक व्याप्त है। एक होनहार युवा चिकित्सक के असमय निधन ने तेजपुरा गांव को झकझोर कर रख दिया है।

दुर्घटनाग्रस्त अल्टो कार, दुर्घटनाग्रस्त कार को देखते लोग व मौके पर जमा लोग

दुर्घटनाग्रस्त स्थल पर मौजूद लोग।

 

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