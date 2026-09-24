बिहार: मधुबनी में नाबालिग का जंगल में मिला शव, मुंह में कपड़ा मिलने की बात से हत्या की आशंका; सनसनी

मधुबनी जिले के भैरवस्थान थाना क्षेत्र के काको अब्दुल्ला टोल में घर के समीप जंगल की झाड़ी से करीब 17 वर्षीय नाबालिग का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृतका की पहचान रोशनी खातून के रूप में हुई है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, लड़की का शव जंगल की झाड़ी में मिला। लोगों ने आशंका जताई कि युवती के मुंह में कपड़ा डालकर उसकी हत्या की गई है। हालांकि, मौत के वास्तविक कारणों की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी। घटना की सूचना मिलते ही भैरवस्थान थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल, मधुबनी भेज दिया है।

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भैरवस्थान थाना अध्यक्ष सत्येंद्र तिवारी ने बताया कि थाना क्षेत्र के एक जंगल से 17 वर्षीय लड़की का शव बरामद होने की सूचना मिली थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। वहीं, झंझारपुर एसडीपीओ सुबोध कुमार सिन्हा भी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने घटनास्थल का जायजा लिया और पुलिस टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

एसडीपीओ सुबोध कुमार सिन्हा ने बताया कि भैरवस्थान थाना क्षेत्र में लड़की की मौत का मामला संज्ञान में आया है। पुलिस मौके पर पहुंचकर सभी पहलुओं से जांच कर रही है और थाना पुलिस को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल युवती की मौत के कारणों का स्पष्ट पता नहीं चल पाया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो सकेगी।