बिहार में ट्रक जांच पर बवाल: पुलिस टीम को घेरा, ASI से मारपीट और वर्दी से नेम बैज नोचा; तीन गिरफ्तार

समस्तीपुर। जिले के उजियारपुर थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर रात ट्रक की तलाशी को लेकर पुलिस और स्थानीय लोगों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि गश्ती दल के साथ कथित तौर पर मारपीट की नौबत आ गई। नाजिरपुर हाट के समीप तीनवटिया में हुई इस घटना में एएसआई राजू कुमार समेत कुछ पुलिसकर्मियों के चोटिल होने की जानकारी सामने आई है। पुलिस का आरोप है कि भीड़ में शामिल लोगों ने एएसआई को घेरकर उनके साथ मारपीट की, उनकी वर्दी से नेम बैज उखाड़ दिया और उन्हें कुछ देर के लिए बंधक बना लिया। घटना के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। हालांकि, स्थानीय लोगों ने पुलिस पर भी दुर्व्यवहार और मारपीट के आरोप लगाए हैं। ऐसे में दोनों पक्षों के आरोपों की जांच के बाद ही पूरे घटनाक्रम की तस्वीर साफ होगी।

सड़क किनारे खड़े ट्रक पर पड़ी पुलिस की नजर

बताया गया कि शुक्रवार रात करीब नौ बजे एएसआई राजू कुमार के नेतृत्व में पुलिस की गश्ती टीम बाबू पोखर चौक की तरफ से नाजिरपुर की ओर जा रही थी। इसी दौरान नाजिरपुर हाट के पास तीनवटिया में सड़क किनारे एक ट्रक संदिग्ध स्थिति में खड़ा दिखाई दिया। पुलिसकर्मियों ने ट्रक को घेरकर उसकी जांच और तलाशी की प्रक्रिया शुरू करने का प्रयास किया।

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तलाशी को लेकर पहले बहस, फिर धक्का-मुक्की

पुलिस की कार्रवाई पर मौके पर मौजूद कुछ युवकों ने आपत्ति जताई। इसी बात को लेकर पुलिसकर्मियों और युवकों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद बढ़ गया। पुलिस का आरोप है कि बहस के बाद युवकों ने गश्ती दल के साथ धक्का-मुक्की शुरू कर दी। इसी बीच पुलिस की ओर से ट्रक को वहां से हटाकर ले जाने की बात भी कही गई।

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देखते ही देखते मौके पर जुट गई भीड़

विवाद की जानकारी आसपास के लोगों को मिली तो बड़ी संख्या में लोग मौके पर पहुंच गए। पुलिस के मुताबिक, भीड़ बढ़ने के साथ स्थिति और तनावपूर्ण हो गई। आरोप है कि पुलिस टीम के साथ अभद्र व्यवहार किया गया और एएसआई राजू कुमार को लोगों ने घेर लिया। पुलिस का दावा है कि एएसआई के साथ मारपीट की गई और उन्हें कुछ समय के लिए बंधक बनाकर रखा गया।

एएसआई की वर्दी से नेम बैज उखाड़ने का आरोप

एएसआई राजू कुमार की ओर से लगाए गए आरोप के अनुसार, मारपीट के दौरान उनकी वर्दी पर लगा नेम बैज भी उखाड़ लिया गया। इस दौरान एएसआई के अलावा गश्ती दल में शामिल अन्य पुलिसकर्मियों को भी चोटें आईं। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर स्थिति को नियंत्रित किया और आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करते हुए तीन युवकों को गिरफ्तार कर लिया।

ग्रामीणों ने पुलिस पर भी लगाए गंभीर आरोप

वहीं, स्थानीय लोगों की ओर से पुलिस पर भी दुर्व्यवहार और मारपीट करने के आरोप लगाए गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि घटना के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर विवाद हुआ था। ऐसे में पुलिसकर्मियों के साथ हुई कथित मारपीट और ग्रामीणों की ओर से लगाए गए आरोपों की जांच के बाद ही घटनाक्रम की पूरी तस्वीर सामने आ सकेगी।

तीन युवकों को गिरफ्तार कर पूछताछ जारी

पुलिस ने कार्रवाई करते हुए तीन युवकों को गिरफ्तार किया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि ट्रक की तलाशी के दौरान मौके पर कौन-कौन लोग मौजूद थे और विवाद के बाद पुलिस टीम के साथ हुई कथित मारपीट में किसकी क्या भूमिका रही।

ट्रक और चालक की भूमिका भी जांच के दायरे में

पुलिस ट्रक और उसके चालक के संबंध में भी जानकारी जुटा रही है। जांच की जा रही है कि ट्रक कहां से आया था, उसमें क्या सामान लदा था और पुलिस ने किस आधार पर उसकी तलाशी लेने की कोशिश की थी। घटनास्थल के आसपास मौजूद लोगों से भी पूछताछ कर पुलिस पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ने में लगी है।

दोनों पक्षों के आरोपों की जांच

फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। एक तरफ पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट, एएसआई को बंधक बनाने और वर्दी से नेम बैज उखाड़ने जैसे आरोप हैं, तो दूसरी ओर स्थानीय लोगों ने पुलिस पर दुर्व्यवहार और मारपीट का आरोप लगाया है। वरीय पुलिस उपाधीक्षक विवेक कुमार शर्मा का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।