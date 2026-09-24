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बिहार में बड़ा हादसा: बारिश के बीच भरभराकर गिरा बरगद, तीन स्कूली बच्चों की दबने से मौत; गांव में पसरा मातम

Thu, 24 Sep 2026 03:47 PM IST
दरभंगा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, समस्तीपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, समस्तीपुर Published by: दरभंगा ब्यूरो Updated Thu, 24 Sep 2026 03:47 PM IST
सार

समस्तीपुर के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के चकबेदौलिया गांव में गुरुवार को बारिश के बीच पुराना बरगद का पेड़ अचानक गिर गया। इसकी चपेट में आने से तीन स्कूली बच्चों की मौत हो गई। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है।

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Rain Turns Tragic in Samastipur: Three Schoolchildren Die as Banyan Tree Suddenly Collapses
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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समस्तीपुर जिले के विभूतिपुर थाना क्षेत्र के चकबेदौलिया गांव में गुरुवार को बारिश के बीच एक पुराना बरगद का पेड़ अचानक भरभराकर गिर गया। पेड़ की चपेट में आने से तीन स्कूली बच्चों की मौत हो गई। हादसे के बाद घटनास्थल पर चीख-पुकार मच गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पेड़ के नीचे दबे बच्चों को निकालने के लिए बचाव कार्य शुरू किया। घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर जुट गए। तीन बच्चों की मौत की जानकारी मिलते ही उनके परिजन भी मौके पर पहुंच गए। गांव में चीख-पुकार के बीच मातम पसरा हुआ है।

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बारिश के बीच अचानक गिरा पुराना बरगद

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ग्रामीणों के अनुसार, लगातार बारिश के दौरान गांव में स्थित पुराना बरगद का पेड़ अचानक गिर गया। जिस समय पेड़ गिरा, उसकी चपेट में तीन बच्चे आ गए। देखते ही देखते बच्चे पेड़ और उसकी भारी शाखाओं के नीचे दब गए। हादसा इतना अचानक हुआ कि किसी को संभलने तक का मौका नहीं मिला। पेड़ गिरने की तेज आवाज सुनकर आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों ने पेड़ की शाखाओं को हटाकर बच्चों को बाहर निकालने की कोशिश शुरू कर दी। घटना की सूचना पुलिस को भी दी गई।
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उत्क्रमित मध्य विद्यालय के छात्र थे तीनों बच्चे
बताया जा रहा है कि हादसे में जान गंवाने वाले तीनों बच्चे उत्क्रमित मध्य विद्यालय, चकबेदौलिया के छात्र थे। बच्चों की मौत की खबर स्कूल और गांव में पहुंचते ही शोक की लहर दौड़ गई। हादसे के बाद तीनों बच्चों की पहचान की प्रक्रिया की जा रही थी।

पुलिस ने शुरू की जांच
सूचना मिलने के बाद विभूतिपुर थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने हादसे की परिस्थितियों की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों के अनुसार, लगातार बारिश के कारण जमीन में नमी बढ़ी हुई थी। एक साथ तीन स्कूली बच्चों की मौत से चकबेदौलिया गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे से ग्रामीण भी स्तब्ध हैं।

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