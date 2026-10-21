बिहार न्यूज: एनएच-27 के गड्ढे ने ली पुलिस चालक की जान, ट्रक से टकराकर पलटी बोलेरो

बिहार के मधुबनी जिले में एनएच-27 पर सड़क के गड्ढे के कारण हुए हादसे में पुलिस के एक चालक की जान चली गई। फुलपरास थाना क्षेत्र के खोपा में बोलेरो का टायर सड़क के गड्ढे में जाने से वाहन अनियंत्रित हो गया और एक ट्रक से टकराकर पलट गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल पुलिस चालक तेज नारायण साह की दरभंगा स्थित डीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। वह पुलिस केंद्र मधुबनी में वाहन चालक के पद पर तैनात थे।

गड्ढे में गया बोलेरो का टायर, ट्रक से टकराकर पलटी गाड़ी

जानकारी के अनुसार, हादसा एनएच-27 पर फुलपरास थाना क्षेत्र के खोपा में हुआ। बोलेरो का टायर सड़क पर बने गड्ढे में चला गया। इससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और बोलेरो एक ट्रक से टकराकर पलट गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में चालक तेज नारायण साह गंभीर रूप से घायल हो गए।

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डीएमसीएच में इलाज के दौरान तोड़ा दम

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की गश्ती गाड़ी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल चालक को तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए दरभंगा स्थित डीएमसीएच रेफर कर दिया। हालांकि, डीएमसीएच में इलाज के दौरान तेज नारायण साह की मौत हो गई।

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हादसे के बाद यातायात सामान्य

मधुबनी पुलिस के अनुसार, हादसे के बाद एनएच-27 पर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। क्षेत्र में विधि-व्यवस्था की स्थिति भी सामान्य और नियंत्रण में है। मामले में आगे की विधि-सम्मत कार्रवाई की जा रही है।