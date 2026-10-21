फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   poice driver killed in accident caused by pothole on NH 27 in madhubani Bihar news madhubani news

बिहार न्यूज: एनएच-27 के गड्ढे ने ली पुलिस चालक की जान, ट्रक से टकराकर पलटी बोलेरो

Wed, 21 Oct 2026 07:32 AM IST
दरभंगा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मधुबनी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मधुबनी Published by: दरभंगा ब्यूरो Updated Wed, 21 Oct 2026 07:32 AM IST
सार

बिहार के मधुबनी जिले में एनएच-27 पर फुलपरास थाना क्षेत्र के खोपा में सड़क हादसे में पुलिस चालक तेज नारायण साह की मौत हो गई। बोलेरो का टायर सड़क के गड्ढे में जाने से वाहन अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गया और पलट गया।

विज्ञापन
poice driver killed in accident caused by pothole on NH 27 in madhubani Bihar news madhubani news
धुबनी में एनएच-27 पर दर्दनाक हादसा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बिहार के मधुबनी जिले में एनएच-27 पर सड़क के गड्ढे के कारण हुए हादसे में पुलिस के एक चालक की जान चली गई। फुलपरास थाना क्षेत्र के खोपा में बोलेरो का टायर सड़क के गड्ढे में जाने से वाहन अनियंत्रित हो गया और एक ट्रक से टकराकर पलट गया। हादसे में गंभीर रूप से घायल पुलिस चालक तेज नारायण साह की दरभंगा स्थित डीएमसीएच में इलाज के दौरान मौत हो गई। वह पुलिस केंद्र मधुबनी में वाहन चालक के पद पर तैनात थे।

विज्ञापन

गड्ढे में गया बोलेरो का टायर, ट्रक से टकराकर पलटी गाड़ी

जानकारी के अनुसार, हादसा एनएच-27 पर फुलपरास थाना क्षेत्र के खोपा में हुआ। बोलेरो का टायर सड़क पर बने गड्ढे में चला गया। इससे चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और बोलेरो एक ट्रक से टकराकर पलट गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में चालक तेज नारायण साह गंभीर रूप से घायल हो गए।

विज्ञापन

डीएमसीएच में इलाज के दौरान तोड़ा दम

घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस की गश्ती गाड़ी मौके पर पहुंची। पुलिस ने घायल चालक को तत्काल अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए दरभंगा स्थित डीएमसीएच रेफर कर दिया। हालांकि, डीएमसीएच में इलाज के दौरान तेज नारायण साह की मौत हो गई।

विज्ञापन
विज्ञापन

हादसे के बाद यातायात सामान्य

मधुबनी पुलिस के अनुसार, हादसे के बाद एनएच-27 पर यातायात व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही है। क्षेत्र में विधि-व्यवस्था की स्थिति भी सामान्य और नियंत्रण में है। मामले में आगे की विधि-सम्मत कार्रवाई की जा रही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed