बिहार: संजय सरावगी का दावा- सभी 8 स्नातक सीटों पर जीतेगा NDA, पत्नी शोभा के साथ डाला वोट

बिहार विधान परिषद की स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के लिए मतदान जारी है। इस बीच बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और दरभंगा नगर विधायक संजय सरावगी ने अपनी पत्नी शोभा सरावगी के साथ राजेंद्र भवन स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतदान के बाद उन्होंने बिहार की सभी आठ स्नातक सीटों पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) की जीत का दावा किया। साथ ही, दरभंगा स्नातक सीट से एनडीए प्रत्याशी सर्वेश कुमार और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से डॉ. घनश्याम राय की जीत का भी भरोसा जताया।

मतदान की धीमी रफ्तार पर जताई चिंता

मतदान करने के बाद संजय सरावगी ने कहा कि सुबह के समय मतदान की रफ्तार काफी धीमी है। उन्होंने मतदाताओं से अपील की कि वे घरों से बाहर निकलें और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें। उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भागीदारी महत्वपूर्ण है और मतदाताओं को मतदान के लिए आगे आना चाहिए।

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बिहार की सभी आठ स्नातक सीटों पर एनडीए की जीत का दावा

संजय सरावगी ने बिहार की सभी आठ स्नातक निर्वाचन सीटों पर एनडीए की जीत का दावा किया। सबसे अधिक चर्चा में रहने वाली पटना स्नातक सीट को लेकर उन्होंने कहा कि यह सीट पहले जिसके पास थी, उसी के पास रहेगी। उनके इस बयान को चुनाव में एनडीए की जीत को लेकर जताए जा रहे भरोसे के तौर पर देखा जा रहा है।

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सर्वेश कुमार और डॉ. घनश्याम राय की जीत का भरोसा

दरभंगा स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी सर्वेश कुमार की जीत को लेकर संजय सरावगी ने विश्वास जताया। वहीं, शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी डॉ. घनश्याम राय की जीत का भी दावा किया। दोनों सीटों पर मतदान के बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के इस बयान से चुनावी मुकाबले को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है।

नीतीश कुमार और नीरज कुमार की मुलाकात पर क्या बोले संजय सरावगी?

पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू नेता नीरज कुमार की मुलाकात की तस्वीर को लेकर हो रही चर्चा पर भी संजय सरावगी ने प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार उनसे मिलने गए थे और उन्होंने कहा था, "आप आराम कीजिए, हम लोग आपके बदले चुनाव लड़ लेंगे।" संजय सरावगी ने इस दौरान एनडीए में एकजुटता का दावा करते हुए कहा कि गठबंधन पूरी तरह एकजुट है। उन्होंने चुनाव में एनडीए की जीत का भरोसा जताते हुए मतदाताओं से मतदान में बढ़-चढ़कर हिस्सा लेने की अपील भी की।