बेगूसराय एमएलसी चुनाव: 49 केंद्रों पर मतदान शुरू, 31,252 मतदाता करेंगे वोट; डीएम रिची पांडेय कर रहे निगरानी

बिहार विधान परिषद के दरभंगा स्नातक एवं शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के तहत बेगूसराय जिले में शुक्रवार सुबह आठ बजे से मतदान शुरू हो गया। जिले के सभी 18 प्रखंडों में बनाए गए 49 मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। इस चुनाव में कुल 31,252 मतदाता अपने वोट से प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। मतदान शाम चार बजे तक निर्धारित है। चुनाव को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारियां की हैं।

49 मतदान केंद्रों पर हो रहा मतदान

एमएलसी चुनाव के लिए बेगूसराय जिले में कुल 49 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। इनमें स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 29 और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के लिए 20 केंद्र निर्धारित किए गए हैं। सभी मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों की तैनाती के साथ जरूरी चुनाव सामग्री और अन्य व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

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मतदान शुरू होने से पहले केंद्रों पर चुनाव संबंधी तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। इसके बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत मॉक पोल कराया गया और सुबह आठ बजे से वास्तविक मतदान शुरू हो गया।

मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम

मतदान के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था रोकने और चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन सतर्क है। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा के आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। मतदान कर्मियों को निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार मतदान प्रक्रिया संपन्न कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। मतदाताओं को मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन ले जाने की अनुमति नहीं दी गई है। प्रशासन की ओर से मतदान व्यवस्था पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि मतदान के दौरान किसी तरह की गड़बड़ी न हो और प्रक्रिया व्यवस्थित ढंग से पूरी हो सके।

डीएम रिची पांडेय समेत वरीय अधिकारी कर रहे निगरानी

मतदान के दौरान जिलाधिकारी रिची पांडेय समेत जिले के वरीय अधिकारी विभिन्न मतदान केंद्रों का जायजा ले रहे हैं। अधिकारियों की निगरानी में मतदान प्रक्रिया को शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने की व्यवस्था की गई है। मतदान केंद्रों पर उपलब्ध सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और निर्वाचन संबंधी निर्देशों के पालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। प्रशासन का प्रयास है कि सभी मतदाता निर्धारित नियमों के तहत अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकें।

शाम चार बजे तक चलेगा मतदान

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, शुक्रवार को मतदान शाम चार बजे तक चलेगा। प्रशासन का जोर निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतदान संपन्न कराने और किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने पर है। इस चुनाव में स्नातक और शिक्षक मतदाताओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। मतदान समाप्त होने के बाद सभी की नजर आगे की निर्वाचन प्रक्रिया पर रहेगी।

बेगूसराय में एमएलसी चुनाव के प्रमुख आंकड़े

जिले में कुल 31,252 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। मतदान के लिए 49 केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें स्नातक निर्वाचन के 29 और शिक्षक निर्वाचन के 20 केंद्र शामिल हैं। मतदान सुबह आठ बजे से शाम चार बजे तक निर्धारित है। पूरी प्रक्रिया की निगरानी जिलाधिकारी रिची पांडेय समेत जिले के वरीय अधिकारी कर रहे हैं।