फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   Bihar News: Child patient Death during delivery, family members create ruckus clinic running without doctor

बिहार: बिना डॉक्टर कैसे चल रहा था क्लीनिक? प्रसव के दौरान प्रसूता और नवजात की हुई मौत, उठे बड़े सवाल

Wed, 16 Sep 2026 06:40 PM IST
दरभंगा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा Published by: दरभंगा ब्यूरो Updated Wed, 16 Sep 2026 06:40 PM IST
सार

दरभंगा के बहेड़ी बाजार स्थित श्यामा सर्जिकल ट्रॉमा सेंटर में प्रसव के दौरान महिला और नवजात की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया। स्वास्थ्य विभाग की जांच में क्लीनिक के कथित तौर पर फर्जी तरीके से संचालित होने की बात सामने आई, जिसके बाद उसे सील कर दिया गया।

विज्ञापन
Bihar News: Child patient Death during delivery, family members create ruckus clinic running without doctor
परिजनो को समझाती पुलिस

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

दरभंगा जिले के बहेड़ी बाजार स्थित कथित रूप से फर्जी तरीके से चल रहे अवैध श्यामा सर्जिकल ट्रॉमा सेंटर में प्रसव के दौरान समस्तीपुर जिले के रोसड़ा निवासी अंजली कुमारी (28) की मौत हो गई। मौत के बाद क्लीनिक के सभी कर्मी फरार हो गए। बताया जाता है कि उक्त क्लीनिक में कोई डॉक्टर नहीं है और इसे किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर द्वारा चलाया जा रहा था।

विज्ञापन


फिलहाल जांच के लिए पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लीनिक  को फर्जी करार दिया है। वहीं, जांच में पहुंचे डॉक्टर ने बताया कि प्रसव के दौरान अधिक रक्तस्राव होने से मरीज की मौत हुई है। महिला मरीज की मौत से नाराज परिजन शव को सड़क पर रखकर हंगामा कर रहे थे। घटना के बाद पहुंची बहेड़ी थाना पुलिस ने लोगों को समझा-बुझाकर सड़क जाम खुलवाया, तब जाकर मामला शांत हो सका।

विज्ञापन

नाराज लोगों ने सड़क जाम की
मृतका की मां ममता देवी ने बताया कि वह अपनी बेटी को डॉक्टर को दिखाने के लिए लेकर आई थीं। इस दौरान महिला ने एक बच्चे को जन्म दिया। इसके बाद डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की मौत हो चुकी है। इसके थोड़ी देर बाद ही महिला मरीज की भी मौत हो गई। महिला मरीज की मौत होते ही क्लीनिक छोड़कर सभी कर्मी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद नाराज लोगों ने सड़क जाम कर दिया और डॉक्टर की गिरफ्तारी की मांग करने लगे।

विज्ञापन
विज्ञापन

इधर, सामाजिक कार्यकर्ता रविंद्रनाथ सिंह ने कहा कि उन्हें भी परिजनों ने घटना की जानकारी दी थी। बहेड़ी थाना क्षेत्र में करीब आधा दर्जन फर्जी नर्सिंग होम का संचालन पीएचसी और थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर किया जा रहा है। जब कोई बड़ी घटना होती है तो स्वास्थ्य विभाग फर्जी करार देकर कार्रवाई की बात कहकर निकल जाता है। इस इलाके में यह कोई पहली मरीज की मौत नहीं हुई है। 

'कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था'
घटना की सूचना पर पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंचकर जांच की। जांच के बाद चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. बी.डी. महतो ने बताया कि यह नर्सिंग होम फर्जी तरीके से चलाया जा रहा था। इसमें कोई डॉक्टर उपलब्ध नहीं था। बताया जा रहा है कि प्रसव के दौरान ही बच्चे और मां की मौत हो गई। नर्सिंग होम के खिलाफ कार्रवाई के लिए सिविल सर्जन कार्यालय को लिखा जा रहा है।



ये भी पढ़ें- बिहार: श्राद्ध भोज के बाद बढ़ते गए बीमार, बिहटा में 55 लोगों की तबीयत बिगड़ी; क्या हो सकती है वजह?

जांच में निकला फर्जी
चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. बी.डी. महतो की जांच में क्लीनिक फर्जी पाए जाने की बात सामने आई, जिसके बाद उसे सील कर दिया गया। क्लीनिक से सरकारी अस्पताल के कुछ पुर्जे मिलने का भी दावा किया गया है। स्थानीय लोगों ने आशा कार्यकर्ताओं और सरकारी अस्पताल के कुछ कर्मियों पर मरीजों को कथित रूप से निजी क्लीनिक में भेजने का आरोप लगाया है। महिला की मौत और क्लीनिक के संचालन समेत पूरे मामले की जांच की जा रही है। दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात अधिकारियों ने कही है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed