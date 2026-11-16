बिहार में छठ महापर्व संपन्न: मधुबनी में चचरी पुल से नदी पार कर पहुंचे व्रती, भोजपुर में सोन घाट पर उमड़ी भीड़

लोक आस्था और सूर्य उपासना का चार दिवसीय महापर्व छठ सोमवार को उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित करने के साथ संपन्न हो गया। मधुबनी से लेकर भोजपुर तक छठ घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। व्रतियों ने भगवान भास्कर और छठी मइया की पूजा कर परिवार की सुख-समृद्धि, आरोग्यता और खुशहाली की कामना की। इसके साथ ही 36 घंटे के निर्जला व्रत का पारण किया। मधुबनी के कमला बलान नदी स्थित परतापुर घाट पर जहां व्रती चचरी पुल के सहारे नदी पार कर पहुंचे, वहीं भोजपुर के कोइलवर में सोन नदी के तट पर हजारों श्रद्धालुओं ने अर्घ्य अर्पित किया।

मधुबनी में चचरी पुल पार कर छठ घाट पहुंचे हजारों व्रती, सुरक्षा में SDRF तैनात

लोक आस्था के महापर्व छठ को लेकर जिले में सुबह से ही भक्तिमय माहौल रहा। चारों ओर छठ गीतों की गूंज और पूजा की धूम देखने को मिली। नहाय-खाय और खरना के बाद 36 घंटे का निर्जला व्रत रखने वाली व्रतियों ने सोमवार सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित कर चार दिवसीय पर्व का समापन किया। कमला बलान नदी के परतापुर घाट पर अर्घ्य देने के लिए हजारों श्रद्धालु पहुंचे। यहां छठ व्रतियों को चचरी पुल के सहारे नदी पार करनी पड़ती है। इस रास्ते से गुजरने में खतरा बना रहता है। इसे देखते हुए जिला प्रशासन ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए थे। घाट पर एसडीआरएफ की टीम और गोताखोरों को तैनात किया गया था। इसके अलावा बड़ी संख्या में पुलिस बल और निगरानी के लिए मजिस्ट्रेट की भी नियुक्ति की गई थी, ताकि किसी भी अनहोनी से निपटा जा सके।



कमला पूजा कमेटी के 51 सदस्य भी घाट पर लगातार निगरानी कर रहे थे। कमेटी के अध्यक्ष अवधेश यादव ने बताया कि करीब चार से पांच हजार श्रद्धालु चचरी पुल के रास्ते कमला नदी पार कर परतापुर घाट पहुंचते हैं। यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और एसडीआरएफ की टीम तैनात है। श्रद्धालुओं के मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। दूर-दूर से लोग इस घाट पर छठ व्रत करने पहुंचते हैं।



झंझारपुर के एसडीपीओ सुबोध कुमार सिन्हा ने बताया कि छठ पर्व शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। रविवार शाम को अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य दिया गया था, जबकि सोमवार सुबह उदीयमान सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया गया। उन्होंने बताया कि प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। सभी थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्रों में लगातार गश्त कर रहे हैं। कमला नदी के तट पर भी पुलिस बल की तैनाती की गई है। अब तक किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली है। हालांकि, चचरी पुल से नदी पार कर हजारों लोगों के घाट पहुंचने के कारण सुरक्षा को लेकर प्रशासन की सतर्कता अहम बनी हुई है।

