बिहार: परीक्षा देकर लौट रही नाबालिग छात्रा को बाइक से ले गए दो युवक, दुष्कर्म का आरोप; दोनों गिरफ्तार
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दरभंगा Published by: प्रतीक पांडेय Updated Sat, 26 Sep 2026 05:56 PM IST
सार
Bihar News: दरभंगा में परीक्षा देकर घर लौट रही नाबालिग छात्रा को बाइक से ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। पीड़िता के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।
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विस्तार
दरभंगा के बिरौल थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि 23 सितंबर को प्लस टू स्कूल से परीक्षा देकर घर लौट रही छात्रा को बाइक सवार दो युवकों ने रास्ते में रोक लिया। इनमें से एक युवक को छात्रा पहले से पहचानती थी, जबकि दूसरे की पहचान नहीं कर सकी। आरोप है कि युवक छात्रा को गांव चलने की बात कहकर बाइक पर बैठाकर बहेड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में ले गया, जहां रात में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
मौका मिलते ही वहां से निकल गई छात्रा
पीड़िता के आवेदन के अनुसार, घटना के दौरान मौका मिलने पर छात्रा वहां से निकलकर किसी तरह अपने परिजनों के पास पहुंची। उसने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन कार्रवाई की मांग को लेकर छात्रा के साथ 25 सितंबर को बिरौल थाने पहुंचे और लिखित आवेदन दिया।
बताया गया कि आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में प्रविन्द मांझी सहित एक अन्य युवक शामिल है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर मामले की आगे की जांच कर रही है।
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पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार
बिरौल थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने बताया कि घटना के समय वह गणपति विसर्जन कार्यक्रम में थे। थाना पहुंचने के बाद आवेदन मिलने पर मामले की जांच की गई। नियमानुसार कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने भी घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही प्राथमिकी दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।
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मौका मिलते ही वहां से निकल गई छात्रा
पीड़िता के आवेदन के अनुसार, घटना के दौरान मौका मिलने पर छात्रा वहां से निकलकर किसी तरह अपने परिजनों के पास पहुंची। उसने परिजनों को पूरी घटना की जानकारी दी। इसके बाद परिजन कार्रवाई की मांग को लेकर छात्रा के साथ 25 सितंबर को बिरौल थाने पहुंचे और लिखित आवेदन दिया।
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बताया गया कि आवेदन मिलने के बाद पुलिस ने मामले में प्राथमिकी दर्ज की। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपियों में प्रविन्द मांझी सहित एक अन्य युवक शामिल है। पुलिस दोनों से पूछताछ कर मामले की आगे की जांच कर रही है।
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पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार
बिरौल थानाध्यक्ष चंद्रमणि ने बताया कि घटना के समय वह गणपति विसर्जन कार्यक्रम में थे। थाना पहुंचने के बाद आवेदन मिलने पर मामले की जांच की गई। नियमानुसार कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी ने भी घटना की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही प्राथमिकी दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है।