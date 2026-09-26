बिहार: परीक्षा देकर लौट रही नाबालिग छात्रा को बाइक से ले गए दो युवक, दुष्कर्म का आरोप; दोनों गिरफ्तार

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दरभंगा के बिरौल थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म किए जाने का मामला सामने आया है। आरोप है कि 23 सितंबर को प्लस टू स्कूल से परीक्षा देकर घर लौट रही छात्रा को बाइक सवार दो युवकों ने रास्ते में रोक लिया। इनमें से एक युवक को छात्रा पहले से पहचानती थी, जबकि दूसरे की पहचान नहीं कर सकी। आरोप है कि युवक छात्रा को गांव चलने की बात कहकर बाइक पर बैठाकर बहेड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में ले गया, जहां रात में उसके साथ दुष्कर्म किया गया। मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।