{"_id":"6311de6d57d5641d470b49f6","slug":"btet-aspirants-stage-massive-protest-against-the-state-government-bihar-tet-exam-has-not-been-conducted","type":"story","status":"publish","title_hn":"BTET: पटना के गांधी मैदान में छात्रों का प्रदर्शन, शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होने से नाराज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में शिक्षक पात्रता परीक्षा नहीं होने के कारण छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया।

BTET aspirants stage massive protest against the state government Bihar TET Exam has not been conducted since the year 2017