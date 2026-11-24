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परिजनों के मुताबिक, अनमोल के साथ गांव की एक शादीशुदा महिला चली गई थी। महिला के पिता ने 21 नवंबर को सौरबाजार थाने में इस संबंध में लिखित शिकायत दी थी। इसके बाद 22 नवंबर को अनमोल और महिला को पुलिस के हवाले कर दिया गया था। अनमोल की पत्नी रीना छह महीने की गर्भवती हैं। मृतक की मां सीता देवी का कहना है कि मंगलवार सुबह करीब आठ बजे अनमोल ने फोन कर उनसे जल्द छुड़ाने की गुहार लगाई थी। परिजनों का आरोप है कि थाने के मुंशी ने युवक को छोड़ने के बदले 20 हजार रुपये मांगे थे। परिवार रुपये जुटाने की कोशिश कर रहा था, इसी बीच करीब नौ बजे अनमोल की मौत की सूचना मिल गई। परिजनों ने यह आरोप भी लगाया कि पुलिस ने उन्हें जानकारी दिए बिना शव को सदर अस्पताल पहुंचा दिया।सदर एसडीपीओ पंकज कुमार सिंह के अनुसार, सौरबाजार थाना कांड संख्या 398/26 के अभियुक्त अनमोल कुमार मंगलवार सुबह करीब नौ बजे वॉशरूम गया था। प्रारंभिक जांच में थाने के सीसीटीवी फुटेज में वह शौचालय के भीतर जाता और अंदर से कुंडी लगाता दिखाई दे रहा है। पुलिस का कहना है कि इसी दौरान उसने फांसी लगाकर जान दे दी। घटना के बाद पुलिसकर्मी उसे तत्काल सदर अस्पताल, सहरसा ले गए, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा-निर्देशों के तहत मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में वीडियोग्राफी कराते हुए मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जा रहा है।एसपी विक्रम सिहाग ने ड्यूटी में लापरवाही और हाजत से जुड़े नियमों के उल्लंघन के आरोप में पांच पुलिसकर्मियों को निलंबित कर पुलिस केंद्र क्लोज कर दिया है। निलंबित पुलिसकर्मियों में सौरबाजार थानाध्यक्ष संजय कुमार सत्यार्थी, मामले की अनुसंधानकर्ता शिवानी कुमारी, ओडी पदाधिकारी अनंत कुमार सिंह, सिपाही मुन्ना कुमार और चौकीदार राजकिशोर शर्मा शामिल हैं। एसपी ने कहा है कि युवक को छोड़ने के बदले रुपये मांगे जाने के आरोपों की भी जांच की जाएगी। जांच में किसी पुलिसकर्मी की संलिप्तता सामने आने पर उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल, विशेष टीम पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों से मौत की परिस्थितियों को स्पष्ट करने में मदद मिलेगी।