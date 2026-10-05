बिहार: लापता नाबालिग की तलाश में पुलिस की भूमिका पर सवाल, तीन दिन बाद घर के पीछे मिला सुमन का शव

साहेबपुरकमाल थाना क्षेत्र के पंचवीर में 16 वर्षीय सुमन कुमारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। तीन दिनों से लापता किशोरी का शव सोमवार को उसके घर के पीछे पानी भरे गड्ढे से बरामद हुआ। घटना के बाद परिजनों ने पुलिस पर समय रहते ठोस कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया है।

मृतका के पिता चंदन मल्लिक का आरोप है कि सुमन के लापता होने से पहले उन्हें एक अज्ञात मोबाइल नंबर से धमकी भरा फोन आया था। उनका दावा है कि उन्होंने पुलिस को कथित फोन की जानकारी और कॉल रिकॉर्डिंग भी उपलब्ध कराई थी।

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परिजनों के अनुसार, शुक्रवार रात फोन पर सुमन की शादी कराने की कथित धमकी दी गई थी। इसके अगले दिन शनिवार को सुमन घर से लापता हो गई। परिवार ने इसकी सूचना पुलिस को दी और किशोरी की तलाश में मदद मांगी।

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पिता का आरोप है कि पुलिस ने कथित धमकी वाले मोबाइल नंबर के आधार पर ज्ञान टोल से एक युवक को थाना लाकर पूछताछ की थी, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया गया। परिजनों का यह भी दावा है कि उन्हें अपनी बेटी की तलाश खुद करने के लिए कहा गया और उनका आवेदन लेने से इनकार किया गया।



हालांकि, इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। अब सुमन का शव मिलने के बाद परिवार पुलिस की कार्रवाई को लेकर कई सवाल उठा रहा है। परिजनों का कहना है कि यदि धमकी की सूचना मिलने के बाद समय रहते गंभीरता से कार्रवाई की जाती, तो शायद सुमन की तलाश जल्द पूरी हो सकती थी।

सोमवार को घर के पीछे पानी भरे गड्ढे से शव मिलने के बाद इलाके में भी चर्चा तेज हो गई। फिलहाल सुमन की मौत कैसे हुई, यह स्पष्ट नहीं है। मौत डूबने से हुई या इसके पीछे कोई अन्य वजह है, इसका पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही चल सकेगा।

परिजनों ने मामले की निष्पक्ष जांच, कथित धमकी देने वाले व्यक्ति की पहचान और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने पुलिस से यह भी स्पष्ट करने की मांग की है कि सुमन के लापता होने की सूचना मिलने के बाद क्या-क्या कदम उठाए गए और कथित धमकी वाले मोबाइल नंबर की जांच किस स्तर तक की गई। सुमन की मौत की जांच के साथ अब पुलिस की भूमिका भी जांच के दायरे में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच के निष्कर्ष से ही मौत की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी।