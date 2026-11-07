गृह विभाग: बिहार पुलिस में कितने अधिकारियों-कर्मियों को मिली प्रोन्नति, 6800 एएसआई से दरोगा बन गए

बिहार पुलिस और गृह विभाग में बड़े पैमाने पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रोन्नति दी गई है। एक अप्रैल 2026 से अब तक विभिन्न संवर्गों के कुल 9,187 अधिकारियों और कर्मियों को कार्यकारी प्रभार (प्रोन्नति) सौंपा गया है। सरकार की इस पहल से पुलिस विभाग में जिम्मेदारियों का नए सिरे से बंटवारा होगा। साथ ही, अधिकारियों और कर्मचारियों को अपने अनुभव और कार्यक्षमता के आधार पर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। सीएम सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रोन्नति से अधिकारियों और कर्मचारियों का मनोबल बढ़ेगा। नई जिम्मेदारियों के साथ पुलिस एवं प्रशासनिक व्यवस्था के कामकाज में तेजी आएगी। इससे विभाग में नेतृत्व क्षमता विकसित होने के साथ अन्य कर्मियों को भी बेहतर प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

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