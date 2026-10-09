बिहार पुलिस ड्राइवर भर्ती: खाली सीटों को भरने मांग लेकर सीएम आवास मार्च से पहले हंगामा, अभ्यर्थी क्या कह रहे?

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अभ्यर्थियों ने सुबह 11 बजे गांधी मैदान में धरना देने और इसके बाद गेट नंबर 10 से डाकबंगला चौराहे तक कलश यात्रा व पैदल मार्च निकालने की योजना बनाई थी। प्रदर्शन में शामिल अभ्यर्थी छठ पूजा में इस्तेमाल होने वाले सूप और कलश के साथ तिरंगा लेकर अपनी मांग उठाना चाहते हैं। उनका कहना है कि इस प्रतीकात्मक तरीके से वे सरकार और प्रशासन तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि, मार्च शुरू होने से पहले ही पुलिस की कार्रवाई के कारण प्रदर्शन को लेकर तनाव की स्थिति बन गई।ड्राइवर भर्ती के अभ्यर्थियों का कहना है कि प्रक्रिया में महिलाओं के लिए निर्धारित 1,200 से अधिक सीटें खाली रह गई हैं। वे चाहते हैं कि नियमों के दायरे में इन रिक्तियों को संबंधित श्रेणी के योग्य पुरुष अभ्यर्थियों से भरने पर विचार किया जाए। इससे पद खाली नहीं रहेंगे और भर्ती प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों को रोजगार का अवसर मिल सकेगा।प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी रंजीत ने बताया कि वे कई दिनों से गर्दनीबाग में धरना दे रहे हैं। उनके मुताबिक, लंबे समय से आंदोलन करने के कारण घर पर भी सवाल उठ रहे हैं कि वे पढ़ाई करने के बजाय धरने में समय बिता रहे हैं।रंजीत ने कहा कि अपने हक के लिए अभ्यर्थियों को खुद आवाज उठानी होगी। उनकी मांग है कि महिला अभ्यर्थियों को सीटें देने के बाद जो पद खाली रह जाएं, उन पर पुरुष उम्मीदवारों के लिए अवसर निकाला जाए। उन्होंने दावा किया कि दरोगा भर्ती में इसी तरह सीटें देने का प्रावधान है, इसलिए ड्राइवर भर्ती में भी इस मांग पर विचार किया जाना चाहिए।गांधी मैदान के गेट नंबर 10 पर बैरिकेडिंग और पुलिस बल की तैनाती के बीच अभ्यर्थियों का जुटना जारी रहा। प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रखने की बात कही है। अब देखना होगा कि प्रशासन उन्हें मार्च निकालने की अनुमति देता है या प्रदर्शन को रोकने के लिए कार्रवाई जारी रहती है।