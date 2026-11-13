बिहार में 1.09 लाख संदिग्ध म्यूल बैंक खाते चिह्नित: इनमें मिले 72.53 करोड़ रुपये; साइबर प्रहार 5.0 अभियान शुरू

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साइबर अपराध एवं सुरक्षा इकाई के पुलिस महानिरीक्षक रंजीत कुमार मिश्रा ने यह महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि साइबर अपराध पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करने हेतु पटना जिले में शीघ्र ही नया साइबर थाना गठित किया जाएगा।राज्य भर में चिह्नित किए गए 1,09,000 संदिग्ध म्यूल खातों में से आधे से भी अधिक खाते पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) की विभिन्न शाखाओं में संचालित हो रहे हैं। आंकड़ों के अनुसार पंजाब नेशनल बैंक में 29,931 संदिग्ध खाते और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 25,950 संदिग्ध म्यूल खाते चिह्नित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ वडोदरा, यूनियन बैंक, यूको बैंक, इंडियन बैंक, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, बंधन बैंक तथा केनरा बैंक में भी अनेक संदिग्ध खाते पाए गए हैं।विभिन्न जिलों के आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि पटना के पश्चात गया जिले में 6,172 म्यूल खाते पाए गए हैं। इसी प्रकार मुजफ्फरपुर जिले में 4,244, नालंदा जिले में 4,146, भागलपुर जिले में 4,197 तथा पश्चिम चंपारण जिले में 3,945 खाते चिह्नित किए गए हैं। इसके अलावा, सिवान जिले में 3,859, वैशाली जिले में 3,441 और औरंगाबाद जिले में 3,326 संदिग्ध म्यूल बैंक खाते प्रकाश में आए हैं।बिहार राज्य में सितंबर और अक्तूबर माह के दौरान साइबर अपराध से संबंधित कुल 47,659 शिकायतें दर्ज की गईं, जबकि इसी अवधि में संपूर्ण देश के स्तर पर 5,69,160 शिकायतें दर्ज की गई थीं। बिहार में साइबर अपराधियों ने 121 करोड़ 26 लाख रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी की, जिसमें से पुलिस की तत्परता से 36 करोड़ 94 लाख रुपये की राशि को तुरंत होल्ड करा लिया गया। यह राशि कुल साइबर फ्रॉड का 30.46 प्रतिशत है।होल्ड कराई गई इस राशि में से 8 करोड़ 4 लाख रुपये पीड़ितों को सफलतापूर्वक वापस भी लौटाए जा चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो इस दौरान साइबर ठगी की कुल राशि 3,503 करोड़ रुपये दर्ज की गई, जिसमें से 993 करोड़ रुपये (28.35 प्रतिशत) होल्ड कराए गए और 57 करोड़ रुपये पीड़ित नागरिकों को लौटाए गए। इस प्रकार साइबर ठगी की राशि को होल्ड कराने के मामले में बिहार राज्य का प्रदर्शन राष्ट्रीय औसत से काफी आगे रहा है। इस अवधि में बिहार में साइबर ठगी से जुड़ी कुल 11 लाख 40 हजार फोन कॉल प्राप्त हुई हैं।पूर्व में चलाए गए साइबर प्रहार 4.0 और प्रहार 4.1 अभियानों के अंतर्गत 5,000 से अधिक संदिग्ध म्यूल खाते स्थायी रूप से बंद कराए जा चुके हैं। साइबर प्रहार 4.0 अभियान के दौरान 3,177 संदिग्ध खातों की पहचान करके 15 प्राथमिकियां दर्ज की गईं, जिसके तहत सात साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया और 448 संदिग्धों को विधिवत नोटिस दिया गया।इसी क्रम में प्रहार 4.1 अभियान के अंतर्गत 1,226 संदिग्ध म्यूल खाते चिह्नित किए गए और 17 नई प्राथमिकियां दर्ज की गईं। इस कार्रवाई में 12 अपराधियों के साथ-साथ छह अवैध सिम विक्रेताओं को भी गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त 385 मोबाइल सिम तथा 442 मोबाइल हैंडसेट ब्लॉक कराए गए। वहीं सितंबर और अक्तूबर के महीनों में सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर प्रसारित 2,172 आपत्तिजनक पोस्ट हटवाए गए तथा 549 सोशल मीडिया खातों को पूरी तरह हटा दिया गया।