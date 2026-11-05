बिहार में शिक्षकों के तबादले की प्रक्रिया फिर शुरू: 30 नवंबर से ऑनलाइन आवेदन; 31 दिसंबर तक पूरी होगी प्रक्रिया

बिहार के शिक्षा विभाग ने सरकारी विद्यालयों के शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया फिर से शुरू करते हुए संशोधित समय-सारिणी जारी कर दी है। नई व्यवस्था के तहत शिक्षक सामान्य स्थानांतरण के लिए 30 नवंबर से 7 दिसंबर तक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकेंगे।

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शिक्षा विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि स्थानांतरण की पूरी प्रक्रिया 31 दिसंबर तक अनिवार्य रूप से संपन्न कर ली जाएगी। आवेदन के दौरान शिक्षकों को अपनी वरीयता और व्यक्तिगत पसंद के अनुसार विद्यालयों का विकल्प चुनने का अवसर मिलेगा।

समायोजन प्रक्रिया का पहला चरण

स्थानांतरण की इस व्यवस्था को कुल तीन प्रमुख चरणों में विभाजित कर क्रियान्वित किया जाना तय हुआ है। पहले चरण के अंतर्गत शिक्षकों के समायोजन और समानुपातीकरण की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। राज्य के जिन 14 जिलों में यह कार्य अभी तक अधूरा है, वहां 9 से 14 नवंबर तक जिला स्थापना समिति की बैठकें आयोजित की जाएंगी।

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इन बैठकों के माध्यम से शिक्षकों की अंतिम सूची तैयार होगी। इसके बाद 17 से 25 नवंबर के दौरान प्रमंडल और राज्य स्थापना समिति के स्तर पर बैठकें आयोजित की जाएंगी। इस दौरान तैयार सूचियों का प्रकाशन किया जाएगा और उन पर प्राप्त आपत्तियों व अपीलों की समीक्षा करते हुए उनका समयबद्ध निस्तारण किया जाएगा।

पारस्परिक तबादले का दूसरा चरण

स्थानांतरण प्रक्रिया के दूसरे चरण में शिक्षकों के पारस्परिक तबादले की व्यवस्था को अंतिम रूप दिया जाएगा। जिन 14 जिलों में यह प्रक्रिया लंबित है, वहां 9 से 14 नवंबर के दौरान जिला स्थापना समिति के माध्यम से पारस्परिक स्थानांतरण का कार्य पूरा कराया जाएगा। इसके बाद 17 से 25 नवंबर के बीच प्रमंडल और राज्य स्थापना समिति के स्तर पर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जाएगी। इस अवधि में प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के साथ-साथ सूची का प्रकाशन किया जाएगा और संबंधित अपीलों का निस्तारण सुनिश्चित किया जाएगा।



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रिक्तियों का प्रकाशन और आवेदन

तीसरे और अंतिम चरण के तहत समायोजन तथा पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद 27 नवंबर को विद्यालयवार संशोधित रिक्त पदों की नई सूची सार्वजनिक की जाएगी। प्रकाशित सूची के आधार पर शिक्षक 30 नवंबर से 7 दिसंबर तक अपनी वरीयता के अनुरूप पसंदीदा विद्यालयों का चयन करते हुए आवेदन प्रस्तुत करेंगे।



इसके बाद 8 दिसंबर से 31 दिसंबर तक जिला, प्रमंडल और राज्य स्थापना समितियों द्वारा सामान्य स्थानांतरण की अंतिम सूची जारी करने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसी निर्धारित समय-सीमा के भीतर आपत्तियां और अपीलें प्राप्त कर उनका निस्तारण भी किया जाएगा।