बिहार: सहरसा जिले में वज्रपात की चपेट में आकर एक ही गांव के चार बच्चों सहित पांच की मौत

बिहार में सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर थाना क्षेत्र में आकाशीय बिजली गिरने से 4 बच्चों समेत 5 लोगों की मौत हो गई। पुलिस का कहना है, घायल हुआ एक व्यक्ति अब सुरक्षित है।

Bihar: 5 people including 4 children died due to a lightning strike in Bhaktiarpur police station limits in Saharsa district, earlier today.