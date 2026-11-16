बिहार: मंत्री संजय टाइगर के आवास में बड़ी चोरी, दो फ्लैटों के आठ कमरों को खंगालकर लाखों के जेवरात और नकदी साफ

राजधानी पटना में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि अब मंत्री का निजी आवास भी सुरक्षित नहीं रह गया है। शास्त्री नगर थाना क्षेत्र के एजी कॉलोनी स्थित बिहार सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री संजय टाइगर के आवास में चोरों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर करीब 600 ग्राम सोना, 2 किलो चांदी और 7 लाख रुपये नकद लेकर फरार हो गए। घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है।

जानकारी के अनुसार, चोरों ने मंत्री के दो मंजिला आवास के दो फ्लैटों में घुसकर आठ कमरों को खंगाल डाला। इस दौरान अलमारियों में रखे सोने-चांदी के आभूषण और नकदी चोरी कर ली। चोरी की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

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हैरानी की बात यह है कि घटना के समय इलाके में पुलिस की गश्ती भी चल रही थी। इसके बावजूद चोरों ने बेखौफ होकर इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान करने में जुटी है।

इस संबंध में सचिवालय एसडीपीओ-2 साकेत कुमार ने बताया कि इलाके में पुलिस की गश्ती की जा रही थी। चोरी की घटना की जांच चल रही है। पुलिस आरोपियों की पहचान कर जल्द गिरफ्तारी और चोरी गए सामान की बरामदगी का प्रयास कर रही है।

मंत्री के आवास में हुई इस चोरी ने राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब पुलिस के सामने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने और चोरी गए सामान की बरामदगी की चुनौती है।