ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने पर जोर

सहकारिता मंत्री ने कहा कि लोन की मदद से ग्रामीण महिलाएं स्वरोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। आने वाले समय में इसके बेहतर परिणाम सामने आएंगे। उन्होंने कहा कि सहकारिता के जरिए राज्य की महिलाएं बिहार के विकास की धुरी बनेंगी।

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गांव-गांव तक पहुंच रही बैंकिंग सेवाएं

मंत्री रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार राज्य सहकारी बैंक और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसके तहत 186 दुग्ध सहकारी समितियों, 618 पैक्स, 19 पीवीसीएस और सात अन्य सहकारी समितियों को बैंक मित्र के रूप में विकसित किया गया है। इन केंद्रों पर माइक्रो-एटीएम की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। इससे ग्रामीणों और किसानों को बैंकिंग सेवाओं के लिए दूर जाने की जरूरत कम हुई है। विभाग के अनुसार, 16 अगस्त से एक महीने तक विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। इस दौरान दुग्ध सहकारी समितियों, पैक्स, पीवीसीएस, अन्य सहकारी समितियों और उनके सदस्यों के नए बैंक खाते खोले जा रहे हैं।

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23 जिला सहकारी बैंकों का CBS अपग्रेडेशन पूरा

सहकारी बैंकों को आधुनिक बनाने के लिए राज्य के सभी 23 जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों और बिहार राज्य सहकारी बैंक का कोर बैंकिंग सिस्टम (CBS) अपग्रेडेशन पूरा कर लिया गया है। इसके बाद सहकारी बैंकों में जल्द ही मोबाइल बैंकिंग और नेट बैंकिंग जैसी सुविधाएं शुरू होने की उम्मीद है। इससे सहकारी बैंक भी व्यावसायिक बैंकों की तरह आधुनिक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध करा सकेंगे।

किसानों को बीमा की सुविधा भी

बिहार राज्य सहकारी बैंक की ओर से इफको-टोकियो के माध्यम से सहकारी बैंकों और समितियों से जुड़े किसानों तथा आम लोगों को बीमा सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है। विभाग का कहना है कि इससे किसानों और उनके परिवारों को आर्थिक सुरक्षा देने में मदद मिलेगी।