बिहार भाजपा के अध्यक्ष बोले- सत्ता विरोधी लहर के दावे झूठे, नीतीश मुख्यमंत्री बने रहेंगे

बिहार में भाजपा के अध्यक्ष संजय जयसवाल ने बुधवार को कहा कि इस जीत ने सत्ता विरोधी लहर के दावों को नकार दिया है। नीतीश कुमार पहले की तरह प्रदेश के मुख्यमंत्री बने रहेंगे।

NDA's victory belies anti-incumbency claim; Rare for a govt to get fourth term in continuity: BJP's Bihar chief Sanjay Jaiswal to PTI