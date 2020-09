Bihar election 2020: रविशंकर प्रसाद का दावा, बिहार में फिर बनेगी एनडीए की सरकार

केंद्रीय मंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने शनिवार को बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत का दावा किया। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बिहार की जनता एक बार फिर से एनडीए के पक्ष में मतदान करने का मन बना चुकी है। ऐसे में गठबंधन की जीत सुनिश्चित है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि एनडीए सरकार के विकास कार्यों के साथ ही राज्य की जनता को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार के प्रति प्यार जमीन पर नजर आया है।

We strongly believe that people of Bihar will again bless NDA in the #biharassemblypolls. People have seen development works done by BJP-JD(U) govt. They have also seen how PM Modi's love for Bihar has materialized on the ground: Union Minister Ravi Shankar Prasad in Patna pic.twitter.com/dvNv0iiWcw