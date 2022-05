{"_id":"62743bec277b1927f2730214","slug":"bihar-asi-to-propose-mauryan-and-gupta-periods-trade-route-for-inclusion-in-unesco-heritage-sites","type":"story","status":"publish","title_hn":"बिहार: एएसआई यूनेस्को की धरोहर सूची में शामिल करने के लिए राज्य के मौर्य और गुप्त कालीन ‘प्राचीन व्यापार मार्ग’ को प्रस्तावित करेगा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीटीआई, पटना। Published by: देव कश्यप Updated Fri, 06 May 2022 02:34 AM IST