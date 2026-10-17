बिहार: गोपाल मंडल के बेटे आशीष ने थामा कांग्रेस का हाथ, पिता बोले- जदयू अब बिचौलियों की पार्टी
गोपालपुर के पूर्व जदयू विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल ने भागलपुर में कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर गोपाल मंडल ने जदयू को बिचौलियों की पार्टी बताते हुए नीतीश कुमार पर निशाना साधा और कांग्रेस की मजबूती का दावा किया।
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गोपालपुर के जदयू के पूर्व विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल ने शनिवार को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। भागलपुर के दीपनगर स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और बिहार प्रभारी अल्ला वरु ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान गोपाल मंडल भी मौजूद रहे।
बेटे के कांग्रेस में शामिल होने के मौके पर गोपाल मंडल ने जदयू पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने जदयू को बिचौलियों की पार्टी बताते हुए कहा कि अब पार्टी में कोई नहीं रह गया है। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार की भी अब नहीं चलती है।
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गोपाल मंडल ने कहा कि उनके बेटे आशीष मंडल के कांग्रेस में शामिल होने से पार्टी और मजबूत होगी। उन्होंने कांग्रेस को देश की सबसे पुरानी पार्टी बताते हुए इसकी मजबूती का दावा किया।