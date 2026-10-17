बिहार: गोपाल मंडल के बेटे आशीष ने थामा कांग्रेस का हाथ, पिता बोले- जदयू अब बिचौलियों की पार्टी

गोपालपुर के जदयू के पूर्व विधायक गोपाल मंडल के बेटे आशीष मंडल ने शनिवार को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली। भागलपुर के दीपनगर स्थित कांग्रेस कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और बिहार प्रभारी अल्ला वरु ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान गोपाल मंडल भी मौजूद रहे।

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