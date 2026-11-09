Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Bihar ›   baba-bageshwar-dhirendra-shastri-remark-protest-effigy-burnt-saran-bihar

बिहार में बाबा बागेश्वर के खिलाफ प्रदर्शन: आक्रोशित लोगों ने सड़क पर उतरकर जताया विरोध; पहनाई ऐसी माला

Mon, 09 Nov 2026 09:12 PM IST
सारण ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सारण
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सारण Published by: सारण ब्यूरो Updated Mon, 09 Nov 2026 09:12 PM IST
सार

बिहार के सारण जिले के मशरक प्रखंड स्थित डुमरसन बंगरा में बाबा बागेश्वर (धीरेंद्र शास्त्री) के कथित बयान के विरोध में स्थानीय लोगों और युवाओं ने प्रदर्शन किया। आक्रोशित प्रदर्शनकारियों ने उनके पुतले को जूते-चप्पलों की माला पहनाकर दहन किया।

विज्ञापन
baba-bageshwar-dhirendra-shastri-remark-protest-effigy-burnt-saran-bihar
स्थानीय लोगों और युवाओं में भारी नाराजगी देखने को मिली। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

बिहार के सारण जिले के मशरक प्रखंड अंतर्गत डुमरसन बंगरा इलाके में बाबा बागेश्वर (धीरेंद्र शास्त्री) के एक कथित बयान को लेकर स्थानीय लोगों और युवाओं में भारी नाराजगी देखने को मिली। इस कथित बयान के विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उतरे और जमकर प्रदर्शन किया।

विज्ञापन

जूते-चप्पलों की माला पहनाकर किया पुतला दहन
प्रदर्शन के दौरान आक्रोशित लोगों ने जमकर नारेबाजी की। विरोध दर्ज कराने के लिए प्रदर्शनकारियों ने बाबा बागेश्वर के पुतले को जूते-चप्पलों की माला पहनाई और फिर उसे सार्वजनिक रूप से आग के हवाले कर दिया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि सार्वजनिक जीवन में रहने वाले प्रतिष्ठित लोगों को हमेशा मर्यादित भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए।

विज्ञापन

सावधानी बरतने और सामाजिक सौहार्द पर जोर
विरोध प्रदर्शन में शामिल लोगों ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि धर्म, समाज और विभिन्न समुदायों से जुड़े संवेदनशील विषयों पर टिप्पणी करते समय अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। इस तरह के बयानों से समाज का ताना-बाना बिगड़ सकता है और आपसी तनाव तथा मतभेद पैदा होने का खतरा रहता है। वक्ताओं ने जोर दिया कि सभी धर्मों, वर्गों और समुदायों के बीच आपसी सम्मान, भाईचारा और सामाजिक सौहार्द हर हाल में बना रहना चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन


ये भी पढ़ें- छठ पर रेलवे का तोहफा: बिलासपुर से छपरा के बीच चलेगी पूजा स्पेशल ट्रेन; जानें तारीख और टाइमिंग

शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से जताया रोष
स्थानीय नागरिकों ने स्पष्ट किया कि उन्होंने मार्च निकालकर लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज कराया। उनका मानना है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और अपने विचार रखने के अधिकार के साथ एक बड़ी सामाजिक जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है। समाज में शांति, कानून-व्यवस्था और भाईचारा बनाए रखने के लिए सभी पक्षों को अपने बयानों में संयम बरतना चाहिए।

इस विरोध प्रदर्शन और मार्च में राहुल यादव, अमित यादव, रंजन यादव, चंदन कुशवाहा और अनिल यादव सहित क्षेत्र के दर्जनों स्थानीय लोग और युवा शामिल रहे।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed