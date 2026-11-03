बिहार: आरा में शूटर की हाफ पैंट में परेड, पूर्व कस्टम अधिकारी की हत्या के आरोपी को पुलिस ने पैदल घुमाया

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रामकुमार सिंह हत्याकांड में शामिल आरोपी पिंटू सिंह पुलिस की पकड़ से बचने के लिए नागालैंड भाग गया था। पुलिस लगातार उस पर दबिश बना रही थी, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने आरोपी से कड़ाई से पूछताछ की।भोजपुर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पूछताछ के दौरान हत्याकांड की साजिश से जुड़े कई अहम राज उजागर हुए हैं। पड़ताल में सामने आया है कि यह पूरा मामला भूमि विवाद से जुड़ा है और हत्या कराने के लिए सुपारी दी गई थी। पुलिस इस मामले में शामिल अन्य आरोपियों की भूमिका की भी जांच कर रही है।मूल रूप से बिहिया के झौंवा गांव का निवासी पिंटू सिंह वर्तमान में चंदवा मोहल्ला स्थित कृष्णानगर में रहता था। इससे पूर्व 22 अक्तूबर को भी नवादा थाना पुलिस ने इस हत्याकांड में गिरफ्तार तीन आरोपियों चंदन सिंह, टीपू कुमार और अभिषेक कुमार को अदालत तक इसी तरह पैदल पहुंचाया था। उस समय भी पुलिस ने आरोपियों को थाने से कोर्ट तक लगभग ढाई किलोमीटर पैदल चलाया था।