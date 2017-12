किसी मुकाम को हासिल करने में उम्र कभी बाधा नहीं होती। इस फलसफे को साबित कर दिखाया है बिहार के एक 98 साल के बुजुर्ग राजकुमार ने। उन्होंने पटना की विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में एमए की डिग्री हासिल कर युवाओं के लिए एक मिसाल कायम की है।

Bihar: 98-year-old Raj Kumar who passed MA (economics) examination from Patna's Nalanda Open University in September, receives his degree from the university. On being asked what message he has for the young generation, he said, 'always keep trying.' pic.twitter.com/vSl2AQiPdI