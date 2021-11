{"_id":"6184e5dd7e85f455d87cf671","slug":"21-people-including-10-people-in-bettiah-and-11-people-in-gopalganj-have-died-due-to-consumption-of-illegal-liquor","type":"story","status":"publish","title_hn":"जहरीली शराब से 33 मौतें: नीतीश के मंत्री बोले- शराबबंदी के नाम पर होती है गरीबों पर कार्रवाई, पुलिस का खौफ नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सार बिहार में 15 दिन में जहरीली शराब पीने से 33 लोगों की मौत हो गई । ताजा आंकड़े के मुताबिक बेतिया में 20 लोगों की मौत हो गई।



विस्तार

गोपालगंज के दौरे के दौरान मंत्री ने कहा कि गोपालगंज में मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद करने का भरोसा दिया और अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है। बिहार के दो जिलों में जहीरीली शराब कांड पर सियासत भी तेज हो चली है। विपक्ष के बाद अब सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर पलटवार किया है। बिहार सरकार के मंत्री जनक चमार ने घटना स्थल का दौरा किया और नकली शराब के बहाने साजिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इसके सेवन करने वाले लोग गरीब हैं। जब कार्रवाई और छापेमारी की जाती है, तो कमजोरों को पकड़ा जाता है। कार्रवाई के चलते कमजोर लोग मर जाते हैं। उन्होंने कहा कि लोगों में पुलिस का खौफ नहीं दिख रहा है।गोपालगंज के दौरे के दौरान मंत्री ने कहा कि गोपालगंज में मृतकों के परिजनों से मुलाकात कर हर संभव मदद करने का भरोसा दिया और अस्पतालों में भर्ती मरीजों के लिए ईश्वर से प्रार्थना की है।

Conspiracy on pretext of spurious liquor can be seen. Those who consume it are poor.When action is taken & raids are done, the weak are nabbed. The weak get nabbed, the weak die. Unfortunate!: Bihar Min Janak Chamar on deaths reported in Bettiah & Gopalganj due to spurious liquor pic.twitter.com/j7vfaTbSlS — ANI (@ANI) November 4, 2021

जहरीली शराब से 15 दिन में 33 लोगों की मौत

वहीं, बिहार सरकार के मंत्री सुनील कुमार 21 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जिसमें 11 मौतें गोपालगंज और 10 मौतें बेतिया में हुई है। हालांकि, पूर्वी चंपारण (बेतिया) के जिला अधिकारी कुंदन कुमार ने आठ मौत की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि प्रथम दृष्टया इन लोगों की मौत जहरीली शराब सेवन करने से हुई है। बता दें कि बिहार में 15 दिन में जहरीली शराब पीने से 33 लोगों की मौत हो गई

Bihar | We've verified the information of death of 8 people in Bettiah. Prima facie it appears to be due to consumption of spurious liquor. There is a medical team present here: Kundan Kumar, District Magistrate, West Champaran pic.twitter.com/cQ4lUQn65j — ANI (@ANI) November 5, 2021

“जब गड़बड़ चीज पीजियेगा तो आप चले जाइयेगा”- नीतीश जी



शराबबंदी पर बड़बड़ करने वालों के राज में विगत 3 दिनों में ही जहरीली शराब से 50 से अधिक मौतें हो चुकी है।



मुख्यमंत्री स्वयं, प्रशासन, माफिया और तस्कर पुलिस पर कारवाई की बजाय पीने वालों को कड़ा सबक सिखाने की धमकी देते रहते है। pic.twitter.com/56WTi9RCVR — Tejashwi Yadav (@yadavtejashwi) November 5, 2021

It is a sad incident. A thorough investigation will be conducted. Those found guilty of supplying spurious liquor will not be spared: Bihar minister Shahnawaz Hussain on deaths in the State allegedly due to consumption of spurious liquor pic.twitter.com/DqQTugStcy — ANI (@ANI) November 5, 2021

विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने शराबबंदी से मौतों के लिए नीतीश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। तेजस्वी ने ट्वीट कर कहा, जहरीली शराब से बिहार में दीवाली के दिन सरकार द्वारा 35 से अधिक लोग मारे गए। किसी की सनक से बिहार में कागजों पर शराबबंदी है अन्यथा खुली छूट है क्योंकि ब्लैक में मौज और लूट है।तेजस्वी ने नीतीश कुमार के पुराने बयान का वीडियो भी ट्वीट किया है जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं -गड़बड़ चीज पीएंगे, तो यही होगा। कितना मना करने के बाद भी पीते हैं। साल 2016 से हमने शराबबंदी को सख्ती से लागू किया हुआ है। लोगों का अधिकांश हिस्सा शराबबंदी के पक्ष में है। चंद लोगों से अपील है जो पीते हैं मत पीजिए। कुछ तो गड़बड़ होगा ही। कुछ लोगों की गड़बड़ी करने की प्रवृत्ति होती है। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि गड़बड़ करने वाले चंद लोगों को सजा मिलती है। जेल भी जाते हैं। लोगों से आग्रह कि इससे दूर रहें। शराबबंदी पर कुछ लोग मेरे खिलाफ बोलते हैं लेकिन चिंता नहीं है।जहरीली शराब कांड पर बिहार के मंत्री और भाजपा नेता शहनवाज हुसैन ने दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि यह एक दुखद घटना है। गहन जांच कराई जाएगी। नकली शराब की आपूर्ति के दोषी पाए जाने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।